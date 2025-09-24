OFFICIEEL Beerschot heeft een nieuwe eigenaar: zo reageren alle (ex-)aandeelhouders

Zopas werd bevestigd dat K. Beerschot V.A. volledig is overgenomen door KINPOUDOU Holdings, Inc. De transactie markeert een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis.

KINPOUDOU Holdings, Inc. Heeft 100 procent van de aandelen van K. Beerschot V.A. verworven. De aandelen waren tot dan toe in handen van United World en Immo & Sport Invest, waarbij laatstgenoemde vertegenwoordigd werd door Francis Vrancken en Philippe Verellen. Beide partijen hebben hun steun aan de club jarenlang volgehouden, ook in moeilijke periodes.

Oude aandeelhouders

“Beerschot heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in onze portfolio én in ons hart. We zijn trots op de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn om de club te stabiliseren en te professionaliseren. Met KINPOUDOU zijn we ervan overtuigd dat Beerschot een sterke en ambitieuze nieuwe eigenaar heeft gevonden die verder zal bouwen op dit werk”, klinkt het bij United World in een persbericht op de website van de club.

Ook Immo & Sport Invest liet een reactie na op de overname. “Als lokale aandeelhouders hebben wij Beerschot altijd een warm hart toegedragen en de club vooruit gestuwd. Vandaag dragen we de fakkel over aan KINPOUDOU, in de volle overtuiging dat zij een veelbelovend nieuw hoofdstuk zullen schrijven voor Beerschot en zijn supporters.”

Ambities en toekomstvisie

De nieuwe eigenaar KINPOUDOU Holdings, Inc. heeft zich uitgesproken over de intenties met de club. “We zijn vereerd en dankbaar om deel te mogen uitmaken van de Beerschot-familie — een club met een rijke traditie, een sterke identiteit en het kloppend hart van gepassioneerde supporters. Dit is meer dan voetbal. Dit is trots. Dit is verbondenheid. Dit is ónze stad”, klinkt het.

Verder werd hun engagement verwoord. “Onze toewijding is duidelijk: een duurzame, ambitieuze club bouwen waar de stad Antwerpen en elke Beerschot-supporter trots op kan zijn. We zullen strijden met vastberadenheid, groeien met discipline en samen opstaan met staf, spelers, fans en partners.”

“Elke stap vooruit zal voor jullie zijn – de supporters die deze club haar ziel geven; samen schrijven we een nieuw hoofdstuk en dragen we de Beerschot-spirit mee naar de toekomst die de club écht verdient”, besluit de nieuwe eigenaar.