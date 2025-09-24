Spanning stijgt in Challenger Pro League: "We zijn de supporters een revanche verschuldigd"

Op woensdag staat er met RWDM Brussels - KV Kortrijk een duel op het menu tussen twee teams die jacht maken op rechtstreekse promotie richting de Jupiler Pro League.

De Challenger Pro League-westrijden volgen elkaar in sneltempo op. Nadat er op dinsdag drie partijen werden afgewerkt, staan er woensdag opnieuw vier wedstrijden op het programma.

De mooiste affiche van de vier is ongetwijfeld RWDM Brussels tegen KV Kortrijk. Het wordt een partij tussen twee teams die willen voetballen en die koste wat het kost opnieuw willen promoveren naar de hoogste afdeling.

Beide teams hebben ook iets recht te zetten na afgelopen weekend. De Brusselaars gingen op vrijdag met 2-0 verliezen op het veld van Lierse. "We zijn onszelf en de supporters een sportieve revanche verschuldigd", vertelt verdediger Djovkar Doudaev bij Het Laatste Nieuws.

Maar ook Kortrijk wil opnieuw een zege pakken. Zondag lieten zij voor het eerst dit seizoen punten liggen nadat ze in eigen huis niet voorbij Club NXT geraakten (1-1). Michiel Jonckheere laakte na afloop van die wedstrijd de intensiteit op training en zal een reactie willen zien.

Verder is er op woensdag ook het duel van leider SK Beveren op bezoek bij RFC Liège, dat op kousenvoeten op de zesde plaats staat. Club NXT - Lommel en Lokeren - KAS Eupen zijn de andere partijen op het programma.