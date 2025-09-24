Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Genk kampt met structurele problemen in zowel aanval als verdediging. Hein Vanhaezebrouck analyseert de rol van spitsen Oh en Erabi, de impact van het vertrek van Tolu en de positionele keuzes rond Ito en Steuckers.

Volgens Hein Vanhaezebrouck is het scorend vermogen van Genk sterk afgenomen sinds het vertrek van Tolu. “Genk staat nog altijd voor veel balbezit, veel beweging voorin”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “Alleen werd dat vorig seizoen sneller omgezet in doelpunten, dankzij Tolu.”

De Nigeriaanse spits zorgde ervoor dat Genk vaak op voorsprong kwam, wat toeliet om gecontroleerder te spelen. Die situatie is veranderd. “Het komt moeilijker tot scoren. Genk mist Tolu.”

Erabi en Oh

De automatismen ontbreken nu. “Met Erabi is het moeilijker spelen. Kan hij dat? Afwachten.” Ook Oh voldoet niet aan het profiel. “Hij scoorde vorig seizoen vaak wanneer Genk al op voorsprong stond, maar wanneer Genk een match domineert, is het voor hem moeilijker.”

Naast het spitsenprobleem wijst Vanhaezebrouck op de positionering van de flankaanvallers. “Ito en Steuckers zijn de beste vleugelaanvallers… hun beste positie ligt bij allebei op rechts”, aldus Vanhaezebrouck.

Toch worden ze niet altijd op hun voorkeursflank uitgespeeld. “Tegen Charleroi werd Steuckers centraal uitgespeeld en dat liep moeilijk, terwijl hij op zijn vertrouwde positie wel weer bepalend was tegen Union.”

Ito

Ito wordt vaak op links gepositioneerd, wat volgens Vanhaezebrouck niet optimaal is. “Ik zie Ito minder graag op links,”, zegt hij. Hoewel hij tegen Union scoorde, benadrukt Vanhaezebrouck dat “het vooral in de omschakeling een voordeel is dat Ito met zijn rechter naar binnen kan komen.”

Tot slot wijst Vanhaezebrouck op de defensieve zwakte van Genk. “Negentien wedstrijden op rij heeft Genk niet weten de nul te houden. Negentien wedstrijden! Voor een topclub is dat héél veel”, benadrukt hij. “Dat zijn cijfers van een degradant.”