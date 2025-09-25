Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick
KRC Genk wist een belangrijke overwinning te pakken op speeldag 1 in de Europa League. Maar op donderdag stonden nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Met oog op de coëfficiënt deden de Belgen eigenlijk een goede zaak deze week.

KRC Genk was de enige vertegenwoordiger voor België in de Europa League op donderdag. Door hun overwinning met 0-1 bij het Schotse Rangers FC hebben ze meteen drie punten te pakken én ook de benodigde puntjes voor de coëfficiënt.

Go Ahead Eagles en Utrecht verliezen

De landen waarmee we strijden op de plaatsen zes en zeven boven ons - Nederland en Portugal - deden een veel minder goede zaak. Vroeg in de namiddag had Go Ahead Eagles al met 0-1 verloren van FCSB uit Boekarest.

Ook FC Utrecht verloor in eigen huis met het kleinste verschil. Lyon was dankzij een doelpunt van Tessmann de betere van het team van Ron Jans. 

Aston Villa, Porto en Stuttgart wél aan het feest

Porto won in extremis wél van Salzburg met het kleinste verschil, met dank aan een doelpunt van William Gomes in de blessuretijd. Gewezen Genk-speler El Khannouss scoorde voor Stuttgart tegen Celta de Vigo. Anass Zaroury (ex-Charleroi en ex-Lommel) deed nog straffer met een hattrick voor Panathinaikos.

Ferencvaros - volgende week de tweede tegenstander van Genk - speelde 1-1 gelijk tegen Plzen. Cebrails Makreckis pakte twee gele kaarten en zal er in de CEGEKA-Arena niet bij zijn. 

Alle resultaten van donderdag op een rijtje: 

25/09/2025 18:45Lille OSC - Brann2-1
25/09/2025 18:45Go Ahead Eagles - FCSB0-1
25/09/2025 21:00Rangers FC - KRC Genk0-1
25/09/2025 21:00VFB Stuttgart - Celta De Vigo2-1
25/09/2025 21:00Red Bull Salzburg - FC Porto0-1
25/09/2025 21:00Aston Villa - Bologna1-0
25/09/2025 21:00Ferencváros - Viktoria Plzen1-1
25/09/2025 21:00Young Boys Bern - Panathinaikos1-4
25/09/2025 21:00Utrecht - Lyon0-1

Europa League

 Speeldag 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 0-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 1-0 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 2-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 1-2 AS Roma AS Roma
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö FF Malmö FF 1-2 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Real Betis Real Betis 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 2-1 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 0-1 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 1-0 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 1-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-4 Panathinaikos Panathinaikos
Utrecht Utrecht 0-1 Lyon Lyon

