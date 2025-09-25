Belgen doen goede zaak in strijd om coëfficiënt, ex-speler Charleroi en Lommel maakt hattrick

KRC Genk wist een belangrijke overwinning te pakken op speeldag 1 in de Europa League. Maar op donderdag stonden nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Met oog op de coëfficiënt deden de Belgen eigenlijk een goede zaak deze week.

KRC Genk was de enige vertegenwoordiger voor België in de Europa League op donderdag. Door hun overwinning met 0-1 bij het Schotse Rangers FC hebben ze meteen drie punten te pakken én ook de benodigde puntjes voor de coëfficiënt.

Go Ahead Eagles en Utrecht verliezen

De landen waarmee we strijden op de plaatsen zes en zeven boven ons - Nederland en Portugal - deden een veel minder goede zaak. Vroeg in de namiddag had Go Ahead Eagles al met 0-1 verloren van FCSB uit Boekarest.

Ook FC Utrecht verloor in eigen huis met het kleinste verschil. Lyon was dankzij een doelpunt van Tessmann de betere van het team van Ron Jans.

Aston Villa, Porto en Stuttgart wél aan het feest

Porto won in extremis wél van Salzburg met het kleinste verschil, met dank aan een doelpunt van William Gomes in de blessuretijd. Gewezen Genk-speler El Khannouss scoorde voor Stuttgart tegen Celta de Vigo. Anass Zaroury (ex-Charleroi en ex-Lommel) deed nog straffer met een hattrick voor Panathinaikos.

Ferencvaros - volgende week de tweede tegenstander van Genk - speelde 1-1 gelijk tegen Plzen. Cebrails Makreckis pakte twee gele kaarten en zal er in de CEGEKA-Arena niet bij zijn.

Alle resultaten van donderdag op een rijtje: