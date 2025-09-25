Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

Na de pijnlijke nederlaag tegen Jong Genk zette Lommel SK woensdagavond orde op zaken. Groen-wit won met 0-2 bij Club NXT.

Lommel SK begon goed aan het seizoen maar kreeg afgelopen week vrijdag toch een serieuze domper te verwerken. De Limburgse derby tegen Jong Genk werd met 1-2 verloren.

Groen-wit had iets recht te zetten en deed dat uiteindelijk ook. Woensdagavond won het met 0-2 van Club NXT, terwijl Club Brugge 5-5 gelijkspeelde tegen KVC Westerlo.

Lommel SK recht de rug tegen Club NXT.

"We hadden het onszelf makkelijker moeten maken in het eerste half uur door rustiger voor doel te zijn", vertelde Lucas Schoofs bij Het Belang van Limburg.

"In de tweede helft kwamen we met de juiste mentaliteit uit de kleedkamer en trokken we de wedstrijd verdiend naar ons toe door de kansen wél af te werken", ging hij verder.

Vorig seizoen liep het allemaal niet zo goed bij Lommel, terwijl de club wel wou mikken op promotie. Nu de seizoensstart niet gemist werd, zal de ploeg ongetwijfeld opnieuw willen meestrijden voor een plaats in 1A.

"Het is een goed begin, al hadden we dichter bij de top twee moeten staan, maar dat hebben we aan onszelf te danken door die nederlaag tegen Jong Genk. We moeten druk blijven zetten. Als de top twee alles blijft winnen, zullen we aan het einde van het seizoen proficiat zeggen, maar we gaan er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren", besluit Schoofs.

