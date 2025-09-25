Straks een Bayern-icoon bij de staf van Vincent Kompany? "Hij is altijd welkom"

Vorige vrijdag kondigde Jérôme Boateng aan dat hij een punt zet achter zijn voetbalcarrière. Vincent Kompany heeft vanmorgen tijdens een persconferentie gereageerd op dit nieuws.

De twee mannen kennen elkaar goed: "Ik ken Jérôme al sinds Hamburg. Ik was 20 en hij 18 of 19 toen we elkaar ontmoetten. We hebben ook samen gespeeld bij Manchester City."

"Als je hem destijds had gezien, had niemand gedacht dat hij zoveel succes zou kennen. Natuurlijk kan hij een geweldige coach worden als hij hard werkt en zich omringt met de juiste mensen. Je kunt altijd de beste worden, maar dat kost tijd", vervolgt hij.



Lees ook... Vincent Kompany spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van Harry Kane

Jérôme Boateng in de staf van Bayern?

Zou Jérôme Boateng op een dag de staf van de voormalige Rode Duivel kunnen vervoegen? "Ik bespreek dat niet in het openbaar. Maar voor een stage van een paar weken, natuurlijk. Hij is altijd welkom als legende van Bayern."

Boateng maakte heel wat mee in zijn carrière en dat kan altijd goed uitkomen. "We kunnen profiteren van zijn ervaring als wereldklasse verdediger."

Boateng heeft gespeeld in het shirt van Bayern van 2011 tot 2021. In totaal speelde hij maar liefst 363 wedstrijden met Der Rekordmeister.