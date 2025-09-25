Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"
Foto: © photonews

Niet alleen in de Jupiler Pro League was er op woensdagavond een doelpuntenkermis. In het Challenger Pro League-duel tussen Lokeren en Eupen vielen ook zes doelpunten, netjes verdeeld onder de beide ploegen.

Lokeren kent een moeilijk seizoen en kon nog maar één keer winnen. Eupen daarentegen was onder nieuwe coach Bruno Pinheiro uitstekend begonnen met elf op achttien. En het werd een fijne wedstrijd om volgen.

Hoewel Lokeren bij momenten verdienstelijk voetbalde, moest het tot twee keer toe een achterstand ongedaan maken. Dat deed het wel telkens snel. Mathias Lloci maakte het derde doelpunt, wat uiteindelijk een punt opleverde.

Niet geheel ontevreden

Achteraf was Lloci niet ontevreden met de prestatie van Lokeren, dat niet erg veel opschiet met een puntendeling. "We scoren drie goals én we hebben goed gevoetbald", vertelt de Lokeren-speler, die naast een doelpunt ook een assist afleverde, bij Het Laatste Nieuws.

Drie doelpunten voor eigen publiek en toch niet winnen, dat doet wel pijn voor al wie Lokeren een warm hart toedraagt. "De goals van Eupen vielen uit de lucht", vertelde Lloci. Hij vond dat Lokeren duidelijk de betere ploeg was.

Tijd om te piekeren over nieuw puntenverlies is er niet voor Lokeren. Op zaterdag trekt het naar Beerschot, dat dinsdag makkelijk won van Jong Genk en twaalf op twaalf pakte in de competitie. Eupen moet op zijn beurt naar KV Kortrijk, de tweede in de stand.

Matias Lloci

