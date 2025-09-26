Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Adrien Saussez, doelman van Olympic Charleroi, praat openhartig over zijn eerste basisplaats en de zware blessure die zijn seizoen vroegtijdig beëindigde. Maar ook hoe het eraan toe ging intern werd zwaar op de korrel genomen.

“Ik heb een verschrikkelijke voorbereiding gehad, met herhaaldelijk slecht nieuws. Dinsdag hoorde ik mijn knie knappen en alles kwam terug. Dit zijn situaties die je liever niet meemaakt", vertelt hij vol emotie bij Sudinfo.

Het seizoen werd bovendien gekenmerkt door tal van veranderingen: “Bij het begin was ik verrast. We kwamen uit een fantastisch seizoen, sportief en menselijk. Toen ik hoorde dat de coach werd ontslagen door het nieuwe bestuur, was dat een schok. We zagen dat de leiders vertrokken. Sommige mensen dachten dat het Belgische kampioenschap provinciaal niveau had, maar ze werden snel wakker.”

Saussez vergelijkt zijn huidige situatie met eerdere ervaringen: “Bij Union Saint-Gilloise was het anders. Daar bleven we in eerste klasse, maar hier zijn we eerder van amateur naar provinciaal niveau gegaan. Er werd gesproken over top zes, maar de nieuwe buitenlandse spelers moesten acclimatiseren en we hebben geen goede infrastructuur. Het was een catastrofe op vlak van professionalisme.”

Twee maanden loon in ruil voor contractbeëindiging voorgesteld

Over de communicatie rond zijn rol laat hij weinig twijfel bestaan: “Ik kreeg niets direct te horen. De coach zei dat ze de doelmannen wilden verjongen en dat ik derde in hiërarchie zou zijn, misschien tweede, maar niet als eerste. Zo trainen is heel anders dan als eerste. Mijn voorbereiding was chaotisch.”

Saussez spaart niemand: “Voor het ontslag zei de oude coach dat hij me wou opstellen maar dat niet kon door de sportief directeur. De directeur zei hetzelfde. Ik geloofde geen van beide. Natuurlijk ben ik boos, vooral op de directeur. Een week voor zijn vertrek stelde hij twee maanden salaris voor in ruil voor contractbeëindiging. Ik zei: een jaar of niets. Dit was incompetentie. Wat we drie maanden hebben meegemaakt is schandelijk. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, het is onwaardig voor het profvoetbal.”

