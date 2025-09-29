Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Foto: © photonews

Na Monaco wacht Atalanta de volgende uitdaging voor Club Brugge in de Champions League. Analist Frank Boeckx nam de Italianen onder de loep en ziet dat er onder de nieuwe coach Ivan Juric weinig veranderd is.

“Atalanta blijft een goed voetballende ploeg, met veel lopende mensen en meestal in een 3-4-2-1. Soms durft Juric met twee spitsen te spelen, dan staat er maar één man in de pocket”, legt hij uit in HLN.

Charles De Ketelaere is voor Boeckx meteen ook dé man om in de gaten te houden. “Voor mij is hij de gevaarlijkste speler. Atalanta probeert de jongens in de pockets vrij te spelen. Als zij met hun gezicht naar doel kunnen draaien, ontstaat er bijna altijd gevaar.”

En daar ligt een dilemma voor Club. “Ofwel zet je druk op de man in balbezit en geef je ruimte weg op de flank voor de wingbacks, ofwel hou je de flank dicht en laat je de pocket vrij. Voor de backs van Club wordt het cruciaal om die pockets kort genoeg te dekken en ze niet te laten draaien richting doel.”

Snelle omschakelingen zijn mogelijk

Ook in balbezit ziet Boeckx mogelijkheden. “Atalanta is heel offensief. Mario Pasalic schuift vaak hoog door, waardoor er achteraan maar drie verdedigers en één verdedigende middenvelder overblijven. Dat is geen probleem zolang ze de bal hebben, maar het biedt kansen voor Club bij snelle omschakelingen.”

De sleutel ligt volgens hem dus in de aanval. “Ik zou Hayen aanraden om zijn drie aanvallers breed en hoog te positioneren. Als Club de bal verovert en meteen diep speelt, ligt er een zee van ruimte. Spelers als Forbs en Tzolis kunnen daar optimaal van profiteren. Het is precies op die manier dat Club Atalanta vorig seizoen kapot counterde.”

Volg Atalanta - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (30/09).

Club Brugge
Atalanta

