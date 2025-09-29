Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Ousmane Dembélé werd een week geleden gekroond tot de beste voetballer ter wereld. Lamine Yamal werd tweede. En nu kennen we ook het puntenverschil tussen beide heren.

En dat puntenverschil krijgt vandaag een extra dimensie. Bij (de entourage van) Lamine Yamal was het ongeloof namelijk héél groot toen Ousmane Dembélé naar het podium werd geroepen als winnaar van de Ballon d'Or.

Er is iets héél vreemd gebeurd

"Er is iets heel vreemd gebeurd", was Mounir Nasraoui héél duidelijk na de ceremonie. "Ik wil in het openbaar niet over diefstal spreken. Maar iedereen weet dat mijn zoon de beste voetballer ter wereld is. Met voorsprong!"

De vader van Yamal zit overigens niet verlegen voor een controversiële uitspraak meer of minder. En volgens ingewijden was ook het goudhaantje van FC Barcelona zelf zegezeker.

✨ What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

De kloof tussen Dembélé en Yamal was nochtans héél groot. De Fransman won de Ballon d'Or met 1.380 punten. Yamal volgde op maar liefst 321 punten.

Voor de volledigheid: Yamal won wél de Kopa Trophy op de ceremonie. De Spanjaard werd op die manier gekroond tot de beste jongere op de wereldwijde voetbalvelden.