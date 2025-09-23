"Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken

"Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken
Foto: Ballon d'Or

Deze maandag werd de Ballon d'Or 2025 uitgereikt in Parijs. PSG-speler Ousmane Dembélé werd verkozen tot de grote winnaar van deze editie. Dat beviel de vader van Lamine Yamal helemaal niet.

Een andere naam die veel genoemd werd als een van de favorieten voor deze individuele prijs, is die van Lamine Yamal. Mounir Nasraoui, de vader van het jonge Spaanse talent, kon de tweede plaats van zijn zoon niet begrijpen.

"Volgend jaar zal hij van ons zijn", verklaarde Nasraoui, die niet aarzelt om in het openbaar te spreken over zijn zoon tegen de Spaanse media.

Morele schade

Aan de microfoon van El Chiringuito was hij heel duidelijk: "Ik zou het geen diefstal noemen, maar morele schade aan een mens. Lamine is de beste speler ter wereld."

"Met veel voorsprong. Het is niet omdat het mijn zoon is, maar omdat hij geen rivalen heeft. Er is hier iets heel vreemds gebeurd", voegde hij eraan toe.

De speler toonde echter geen enkele frustratie. Hij feliciteerde hij de winger Parijs zelfs. Het is echter vermeldenswaardig dat hij desondanks de Kopa-trofee heeft gewonnen, toegekend aan de beste jonge speler. Het is het tweede jaar op rij dat hij deze prijs ontvangt.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

