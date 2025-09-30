🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atalanta Bergamo in de League Phase van de Champions League. De jonkies hebben alvast het goede voorbeeld alweer gegeven door te winnen in Italië.

De jonge spelers van Club Brugge hadden op speeldag 1 al gewonnen van Monaco met het kleinste verschil, terwijl Atalanta Bergamo met 5-1 had verloren bij PSG.

Blauw-zwart kon dus al een prima zaak doen, terwijl de Italianen dringend punten nodig hadden in de strijd om de top-22 in de Youth League.



Lees ook... LIVE Atalanta-Club Brugge: Hayen zet Tresoldi en Sandra in de basis

Jesse Bisiwu scoort twee keer voor Club Brugge tegen Atalanta Bergamo

En dus was het afwachten wie het best uit de startblokken zou schieten. Dat zou uiteindelijk blauw-zwart blijken te zijn, want het was Jesse Bisiwu die zich liet zien in de eerste helft met de 0-1.

Club Brugge U19 takes the lead vs Atalanta U19

Jesse Bisiwu (17) Goal

assist by Tian Nai Koren (16)#UYL pic.twitter.com/Az9LEzw1pX — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) September 30, 2025

WOW what a goal for Club Brugge U19 vs Atalanta U19 2-0

Jesse Bisiwu BRACE ALERT#UYL pic.twitter.com/FpFunqwrFF — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) September 30, 2025

Atalanta probeerde daarna de bakens te verzetten, maar het was andermaal Bisiwu die vijf minuten voor tijd het verschil maakte voor Club Brugge. Twee goals van de 17-jarige aanvaller: knap.

Blauw-zwart komt met 6 op 6 voorlopig op een derde plaats terecht in de Youth League. Sowieso hebben ze een prima zaak gedaan met oog op de top-22 en de volgende ronde.