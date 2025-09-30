🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo

🎥 Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atalanta Bergamo in de League Phase van de Champions League. De jonkies hebben alvast het goede voorbeeld alweer gegeven door te winnen in Italië.

De jonge spelers van Club Brugge hadden op speeldag 1 al gewonnen van Monaco met het kleinste verschil, terwijl Atalanta Bergamo met 5-1 had verloren bij PSG. 

Blauw-zwart kon dus al een prima zaak doen, terwijl de Italianen dringend punten nodig hadden in de strijd om de top-22 in de Youth League.

Lees ook... LIVE Atalanta-Club Brugge: Hayen zet Tresoldi en Sandra in de basis

Jesse Bisiwu scoort twee keer voor Club Brugge tegen Atalanta Bergamo

En dus was het afwachten wie het best uit de startblokken zou schieten. Dat zou uiteindelijk blauw-zwart blijken te zijn, want het was Jesse Bisiwu die zich liet zien in de eerste helft met de 0-1.

Atalanta probeerde daarna de bakens te verzetten, maar het was andermaal Bisiwu die vijf minuten voor tijd het verschil maakte voor Club Brugge. Twee goals van de 17-jarige aanvaller: knap.

Blauw-zwart komt met 6 op 6 voorlopig op een derde plaats terecht in de Youth League. Sowieso hebben ze een prima zaak gedaan met oog op de top-22 en de volgende ronde.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta
Jesse Bisiwu

Meer nieuws

LIVE Atalanta-Club Brugge: Hayen zet Tresoldi en Sandra in de basis Live

LIVE Atalanta-Club Brugge: Hayen zet Tresoldi en Sandra in de basis

17:49
Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40
3
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
3
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat

18:00
1
Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

17:41
Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

Pocognoli komt met stevige opstekers voor het duel met Newcastle United

17:20
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
4
Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

Landry Dimata rekent af met Vincent Kompany

17:00
1
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
3
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
4
Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

Dromen van top-8 in Europa League? Genk boekt enorme vooruitgang

16:30
Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

Nog altijd niet terug na een onschuldig contact op training in januari: "Ik ben geduldig"

16:15
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
7
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
16
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
1
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
5
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
4
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
3
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
2
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
13
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
17
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
8
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
12

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Het kind van de rekening? KAA Gent zet cruciale pion op straat Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Atalanta - Club Brugge: - Boktor Boktor over "Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Demogorgon Demogorgon over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen" Birger J. Birger J. over Het goede voorbeeld: 17-jarige spits toont Club Brugge de weg tegen Atalanta Bergamo Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken? Boktor Boktor over Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? SmurF SmurF over Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans Geert66 Geert66 over Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved