🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

Cyril Ngonge heeft maandagavond zijn eerste doelpunt van het seizoen gescoord. De Belgische speler stond in de basis tegenover Parma en maakte heel wat indruk, al was dat niet voldoende om ook de overwinning te pakken.

Cyril Ngonge scoorde vijf minuten na de rust de gelijkmaker voor Torino tegen Parma. En hoe! Bediend door Saúl Coco, draaide hij perfect weg van zijn tegenstander voordat hij een prachtig schot loste van ongeveer twintig meter van het doel.

Zijn bal eindigde aan de linkerkant van het doel. De doelman van Parma, Zion Suzuki, kon absoluut niets doen, behalve de bal in het net zien belanden.

Eerste doelpunt van het seizoen, maar niet beslissend voor de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat hij beslissend is dit seizoen. De Rode Duivel gaf ook al twee beslissende passes sinds het begin van het nieuwe seizoen.

Zijn eerste assist in een officiële wedstrijd dit seizoen dateert van 14 september. Hij gaf de beslissende pass in de overwinning van zijn team tegen Roma (0-1). In de Italiaanse beker, afgelopen donderdag, deed hij het opnieuw (1-0 overwinning).

Deze keer was zijn doelpunt niet genoeg om zelfs maar een punt te pakken. Mateo Pellegrino maakte zijn tweede doelpunt van de avond in de 72e minuut, wat Parma de eerste overwinning van het seizoen opleverde.