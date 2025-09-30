🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cyril Ngonge heeft maandagavond zijn eerste doelpunt van het seizoen gescoord. De Belgische speler stond in de basis tegenover Parma en maakte heel wat indruk, al was dat niet voldoende om ook de overwinning te pakken.

Cyril Ngonge scoorde vijf minuten na de rust de gelijkmaker voor Torino tegen Parma. En hoe! Bediend door Saúl Coco, draaide hij perfect weg van zijn tegenstander voordat hij een prachtig schot loste van ongeveer twintig meter van het doel.

Zijn bal eindigde aan de linkerkant van het doel. De doelman van Parma, Zion Suzuki, kon absoluut niets doen, behalve de bal in het net zien belanden.

Eerste doelpunt van het seizoen, maar niet beslissend voor de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat hij beslissend is dit seizoen. De Rode Duivel gaf ook al twee beslissende passes sinds het begin van het nieuwe seizoen.

🎥⚽️ Cyril Ngonge GOAL 🆚 Parma#CyrilNgonge #Torino

pic.twitter.com/icybJpMeS8

— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) September 29, 2025

Zijn eerste assist in een officiële wedstrijd dit seizoen dateert van 14 september. Hij gaf de beslissende pass in de overwinning van zijn team tegen Roma (0-1). In de Italiaanse beker, afgelopen donderdag, deed hij het opnieuw (1-0 overwinning).

Deze keer was zijn doelpunt niet genoeg om zelfs maar een punt te pakken. Mateo Pellegrino maakte zijn tweede doelpunt van de avond in de 72e minuut, wat Parma de eerste overwinning van het seizoen opleverde.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Parma
België
Cyril Ngonge

Meer nieuws

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
3
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
1
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
2
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
4
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
3
Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

18:40
4
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

22:00
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
4
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
10
Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

21:20
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
24
Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd' Analyse

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

20:40
Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

20:20
Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

20:00
4
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20
'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

19:00
Ex-Bruggeling Michal Skoras maakt indruk bij Gent: Ivan Leko legt uit

Ex-Bruggeling Michal Skoras maakt indruk bij Gent: Ivan Leko legt uit

00:00
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
8
Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

18:01
4
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
7
🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

17:20
13
Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

16:00
3
Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

17:00
15
Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

16:45
Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

15:30
7
Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

15:15
8
Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

12:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 5
Como Como 1-1 Cremonese Cremonese
Juventus Juventus 1-1 Atalanta Atalanta
Cagliari Cagliari 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Sassuolo Sassuolo 3-1 Udinese Udinese
Pisa Pisa 0-0 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 2-0 Hellas Verona Hellas Verona
Lecce Lecce 2-2 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 2-1 Napoli Napoli
Parma Parma 2-1 Torino Torino
Genoa Genoa 0-3 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp Sv1978 Sv1978 over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Batigoalll Batigoalll over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Sv1978 Sv1978 over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan cartman_96 cartman_96 over Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal Soloria Soloria over Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? 1872 1872 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen André Coenen André Coenen over Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved