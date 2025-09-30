Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo
Club Brugge speelt tegen Atalanta in het New Balance Stadium. In de tribune neemt ook Ardon Jasharir plaats, die recent nog voor een recordbedrag vertrok naar AC Milan.

Ardon Jashari, deze zomer voor 39 miljoen euro getransfereerd naar AC Milan, woont de Europese wedstrijd van Club Brugge bij. De Zwitserse international is momenteel buiten strijd wegens een breuk en revalideert op dit moment. Volgens Het Nieuwsblad zal hij de wedstrijd volgen in de buurt van het bestuur, waar kaartjes geregeld zijn.

Spanningen

De aanwezigheid van Jashari is opmerkelijk, gezien de recente spanningen tussen speler en club. Zijn transfer naar de Italiaanse topclub verliep moeizaam en sleepte wekenlang aan. Toch lijkt de relatie tussen beide partijen inmiddels genormaliseerd.

Jashari speelde één seizoen voor Club Brugge. Tijdens die periode groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld. De overgang naar AC Milan werd deze zomer afgerond, maar verliep niet zonder strubbelingen.

Plooien gladgestreken

Ondanks de gespannen onderhandelingen is er geen sprake meer van conflict. De krant stelt dat de plooien dus volledig gladgestreken zijn. De aanwezigheid van Jashari in het stadion wordt gezien als een teken van goodwill.

Blauwzwart heeft actief meegewerkt aan de komst van Jashari naar het stadion. Er werden zitplaatsen voorzien in de buurt van het bestuur. Deze geste onderstreept de verzoening tussen speler en club na een turbulente transferperiode.

