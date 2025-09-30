Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Op de avond voor de start van de tweede speeldag in de League Phase van de Champions League sprak Vincent Kompany op een persconferentie. Zijn team zal dinsdag uit tegen Pafos uit Cyprus spelen.

Er is geen sprake van het onderschatten van de tegenstander voor de Belgische coach: "Dit is een normale wedstrijd voor ons, het is de Champions League. Het brengt altijd een speciaal gevoel met zich mee, met veel respect voor de tegenstander, het was geen gemakkelijke weg voor hen naar de Champions League."

"Ze hebben al zeven wedstrijden gespeeld tot nu toe en er geen één verloren, we weten wat we kunnen verwachten. En toch zijn we ervan overtuigd dat we de drie punten kunnen pakken, dat is ons doel!," vervolgt hij.

VIncent Kompany wil van geen onderschatting weten

De voormalige Rode Duivel benadrukt een belangrijk punt: "Het is een beetje als het WK voor clubs: je speelt ook tegen tegenstanders die je niet vaak tegenkomt, waar je alles vanaf nul moet herhalen en weinig informatie op voorhand hebt. Een belangrijke factor morgen zijn de emoties. Het is ook leuk om nieuwe teams te leren kennen."

"En als je alle informatie hebt, heb je ook altijd veel respect voor de tegenstander. Maar uiteindelijk wil ik dat wij winnen. Mijn taak is om deze club te kennen, de geschiedenis, de club en alles wat daarbij komt kijken."

Ze hebben een goed tempo voorin, zijn gevaarlijk in de omschakeling

"Pafos is een jonge club, ontstaan uit de fusie van twee lokale clubs in 2014. En ik weet dat ze de afgelopen jaren veel succes hebben gehad, het bereiken van de achtste finales in de Conference League. Ze hebben toen Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kiev en Rode Ster Belgrado verslagen."

"Ze hebben een goed tempo voorin, zijn gevaarlijk in de omschakeling," merkt hij op. "Ik ken enkele van hun spelers en ik kan ze niet onderschatten. De coach heeft ook onder leiding van Unai Emery gewerkt gedurende 700 wedstrijden. Hij heeft ervaring. Ze zijn sterk defensief, maar hebben ook structuur in de aanval. Het publiek kan ze onderschatten, maar wij zullen dat niet doen."