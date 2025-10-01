Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"
Georges Leekens was de man die Kevin De Bruyne in augustus 2010 zijn debuut liet maken bij de Rode Duivels. In een oefeninterland tegen Finland kreeg de jonge middenvelder zijn eerste speelminuten in het nationale shirt. Leekens kijkt er vandaag met trots op terug.

De toenmalige bondscoach liet De Bruyne starten, maar haalde hem bij de rust naar de kant. “Hij was boos", vertelt Leekens bij Sudinfo, “en dat vond ik goed. Het was een teken van ambitie en karakter. Ik legde hem uit dat hij niet slecht had gespeeld, maar dat hij nog jong was en moest leren. Belangrijk is dat je spelers nooit voorliegt en altijd uitlegt waarom je iets beslist.”

Voor Leekens was die teleurstelling een signaal van grootheid. “Kevin is competitief en niet de makkelijkste om mee te werken, maar ik hou van zulke spelers. Het doet me denken aan vroeger: Luc Nilis gooide ooit een waterfles naar Paul Van Himst na een wissel. Die honger en boosheid horen erbij.”

Lees ook... Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Communicatie is belangrijk

De ex-bondscoach werd ook gevraagd naar de recente clash tussen De Bruyne en Antonio Conte bij Napoli. De middenvelder zou zijn vervanging tegen AC Milan niet goed verteerd hebben. Volgens Leekens hoort dat bij topsport. “Op het hoogste niveau botst dat soms. Het gaat erom hoe je communiceert. Denk maar aan het slepende conflict tussen Domenico Tedesco en Thibaut Courtois – dat had sneller opgelost moeten worden.”

Hij haalt nog een anekdote aan over Eden Hazard. “Toen Eden het stadion verliet om een hamburger te gaan eten, sprak ik hem meteen aan. Ik zei dat hij het team niet mocht laten vallen en dat zijn statistieken gewoon niet volstonden. Ik toonde hem de data en hij begreep het.”

Wat De Bruyne betreft, is Leekens optimistisch. “Een speler die tien jaar lang bepalend is bij Manchester City, raakt geraakt door een vervanging. Dat is logisch. Misschien deed Conte het om hem te beschermen, misschien waren er andere redenen. Feit is dat hij Kevin absoluut wilde bij Napoli. En dat is een goede keuze, voor hemzelf en voor de Rode Duivels. Hij kan er een topseizoen draaien en wie weet schittert hij zelfs nog op het volgende WK.”

