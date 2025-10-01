Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

Sebastien Pocognoli moest na de match tegen Newcastle United toegeven dat Union niet op het niveau staat van de grote Premier League-ploegen. Ze kregen een harde les in efficiëntie, maturiteit en algemeen spelniveau. Het verschil was gewoon te groot.

"Ik moet het aanvaarden", klonk het na afloop bij Pocognoli. "Newcastle speelt op een heel hoog niveau en dan moeten mijn spelers op 200 procent van hun kunnen spelen. We zijn niet achteruit gekropen, we zijn in het spel gebleven, maar onze pressing, onze duels en de tweede ballen waren niet goed genoeg."

Union kreeg bovendien twee strafschoppen tegen en kon in de moeilijke momenten geen weerwerk bieden. "Daar ben ik wel ontgoocheld over", gaf Pocognoli toe. "Toch heb ik mijn spelers gefeliciteerd, want ze hebben alles gegeven. Nu moeten we de knop zo snel mogelijk omdraaien met het oog op de belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge."



Opvallend was de keuze om bij de rust in te grijpen. Pocognoli haalde zijn topschutter van vorig seizoen, Promise David, naar de kant en bracht Marc Giger in. Meteen na de pauze leverde dat een eerste kans op, maar scoren lukte Union ook dan niet.

Promise David raakte zes keer de bal

David kende een bijzonder moeilijke avond. Hij was zelfs volledig onzichtbaar. In de eerste helft raakte hij amper zes keer de bal, veel te weinig om een verschil te kunnen maken in een wedstrijd van dit niveau.

"David zat niet goed in de match, zijn focus was er niet", gaf Pocognoli toe. "We hebben Giger ingebracht om meer tussen de lijnen te kunnen spelen, en dat werkte beter. Het is nu aan Promise om te tonen dat hij ook in deze topwedstrijden kan opstaan."