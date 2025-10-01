Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Thibaut Courtois beleefde gisteravond in Almaty een historisch moment in de Champions League. Voor even droeg hij de aanvoerdersband van Real Madrid, nadat Vinícius werd gewisseld. Het maakt hem de eerste Belg ooit die het kapiteinschap van de Spaanse topclub draagt.

Zijn vrouw Mishel Gerzig liet op sociale media duidelijk zien hoe trots ze is op haar “capitán”. Ze postte een foto met de woorden: “My number one!”, verwijzend naar het moment dat Courtois even aanvoerder was van misschien wel de grootste club ter wereld.

Voor Courtois zelf was het ook een bijzonder gevoel. “Het was heel spannend om de aanvoerdersband van de beste club ter wereld te mogen dragen. #HalaMadrid", schreef hij zelf op zijn sociale media. Een erkenning voor zijn leiderschap, ook in een periode waarin Real niet zijn sterkste prestaties levert.

Enige doelman met twee assists in de Champions League

Naast het aanvoerderschap zorgde Courtois ook voor een statistisch unicum. Hij gaf een assist richting Kylian Mbappé, waardoor hij in de Champions League op twee assists komt te staan. Daarmee is hij de enige doelman met twee assists in het kampioenenbal, een prestatie die hij eerder ook bij Chelsea in 2017 bereikte.

Het moment heeft voor de doelman, die 33 jaar is en al veel heeft meegemaakt, ongetwijfeld veel persoonlijke waarde. Het is een bevestiging van zijn leiderschap, zeker na eerdere momenten waarin hij bij de Rode Duivels geen aanvoerdersband kreeg terwijl hij daar wel zijn rol wilde opnemen.

Het historische moment en de assist maken het extra bijzonder. Voor Mishel Gerzig aanleiding om trots op sociale media te posten en voor Courtois om zijn plek in de geschiedenisboeken van de Champions League verder te versterken.