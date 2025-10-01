Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10
De zomermercato zit er helemaal op. En dus kan de balans stilaan worden opgemaakt. Zo ook wat betreft de transferwaardes van de diverse spelers. Er zijn wel een aantal interessante veranderingen merkbaar.

Ardon Jashari vertrok afgelopen zomer bij Club Brugge en zo vertrok ook meteen de duurste speler uit de geschiedenis van de Jupiler Pro League.

5 keer Club Brugge, 5 keer Genk en 1 keer Union SG in top-11

Niemand had al een hogere transferwaarde dan hem op Transfermarkt. Maar zijn plaats is wel meteen ingenomen door een andere speler van Club Brugge.

Christos Tzolis zag zijn waarde namelijk van 25 naar 30 miljoen euro gaan. Dat heeft Transfermarkt laten weten in zijn update van 1 oktober.

Tzolis is omnipresent voor Club Brugge

“Tzolis is in deze beginfase omnipresent bij Club Brugge en de Griekse nationale ploeg en samen met Hans Vanaken één van de sleutelfiguren bij de kwalificatie van Club voor de League Phase van de Champions League,” aldus Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt.

“Hij zit ondertussen aan 7 doelpunten en 8 assists in de eerste 18 wedstrijden van het seizoen." Ook Seys maakt een flinke stap vooruit. 

De volledige top-11 op een rijtje:

1. Christos Tzolis (Club Brugge) - 30 miljoen euro
2. Joel Ordoñez (Club Brugge) - 28 miljoen euro
3. Kos Karetsas (KRC Genk) - 23 miljoen euro
4. Raphael Onyedika (Club Brugge) - 20 miljoen euro
5. Joaquin Seys (Club Brugge) - 15 miljoen euro
Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) - 15 miljoen euro
7. Aleksandar Stankovic (Club Brugge) - 13 miljoen euro
Promise David (Union SG) - 13 miljoen euro
Matte Smets (KRC Genk) - 13 miljoen euro
10. Jarne Steuckers (KRC Genk) - 11 miljoen euro
Bryan Heynen (KRC Genk) - 11 miljoen euro

