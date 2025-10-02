Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

De marktwaarde van Joaquin Seys kende een forse stijging. Bart Tamsyn van Transfermarkt licht toe hoe de prestaties van de linksachter van Club Brugge zich verhouden tot eerdere transfers en toekomstige verwachtingen.

Joaquin Seys heeft zich dit seizoen nadrukkelijk laten gelden bij Club Brugge. In veertien wedstrijden noteerde hij vier doelpunten en twee assists. Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt, ziet hem vooruitgang boeken. “Hij is zelfs opvallender dan vorig seizoen en heeft uitstekende statistieken voor een linksachter.”

Blessures

Ondanks zijn jonge leeftijd werd Seys de afgelopen drie interlandperiodes opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. Telkens moest hij afhaken wegens blessure. De fysieke kwetsbaarheid van Seys vormt voorlopig een aandachtspunt.

Volgens Tamsyn is er sprake van een terugkerend probleem: “Zijn gevoeligheid voor hamstringblessures lijkt momenteel zijn grootste zwakte”, gaat hij verder, maar toch houdt dat Transfermarkt niet tegen om Seys op te waarderen.

Desondanks kende zijn marktwaarde een aanzienlijke stijging. Transfermarkt verhoogde zijn waarde met 87,5 procent, van 8 miljoen naar 15 miljoen euro. Deze aanpassing weerspiegelt de impact van zijn prestaties en het transferpotentieel dat aan hem wordt toegeschreven.

Premier League

Tamsyn plaatst Seys in het rijtje van talenten die mogelijk de overstap maken naar Engeland: “Na Maxime De Cuyper lijkt hij de volgende linksachter van Club Brugge die de stap naar de Premier League zet.”