Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

Club Brugge kijkt uit naar de kraker tegen Union Saint-Gilloise, nu al een cruciale wedstrijd die blauw-zwart absoluut niet mag verliezen. De Brusselaars hebben in de competitie immers nog altijd niet verloren.

De ontgoocheling na het verlies tegen Atalanta is omgezet in motivatie. “Die frustratie hebben we omgezet in energie voor zondag", aldus Nicky Hayen. De coach benadrukt dat het team zich wil herpakken en met volle focus aan de wedstrijd begint.

Een punt van discussie blijft doelman Nordin Jackers, die al enkele keren in de fout ging. “Ik heb met hem gesproken. Hij is nuchter en realistisch en beseft goed in welke periode hij zit", zegt Hayen. “We laten elkaar niet vallen. Jackers wil terugvechten en we blijven hem vertrouwen geven.”

Hayen wijst ook op de verdiensten van Jackers. “Zijn goede reddingen worden te weinig belicht. Hij heeft ons vaak in de wedstrijd gehouden. Het belangrijkste is dat hij nu de steun van de fans en de club voelt.”

Tegengoals op stilstaande fases

Een ander aandachtspunt bij Club zijn de hoekschoppen, waar de ploeg meerdere tegengoals uit incasseerde. “We werken daar continu aan. Het is jammerlijk, maar geen groot probleem. We blijven verbeteren.”

Met enkele afwezigen zoals Mignolet en Spileers en een nog niet wedstrijdfitte Onyedika, wordt het een uitdaging voor blauw-zwart. Union kan immers 9 punten uitlopen na amper 10 matchen. Hayen wil echter duidelijk zijn: “We gaan voor optie drie: drie punten binnenhalen. Union moet niets en wij willen onze kans grijpen. Het belooft een boeiende wedstrijd te worden.”