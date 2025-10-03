OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

Senna Miangue heeft een nieuw avontuur gevonden. De verdediger tekende een contract bij FC Győr ETO in Hongarije. Zijn contract bij Cercle Brugge liep deze zomer af.

Eerder deze week raakte bekend dat Selim Amallah een nieuwe club gevonden heeft. Hij werd voorgesteld aan Anderlecht, maar koos uiteindelijk voor de Verenigde Arabische Emiraten. En hij is niet de enige speler met een verleden in de Pro League die een nieuwe uitdaging vond. Zonder contract sinds het einde van zijn avontuur bij Cercle Brugge, herlanceert ook Senna Miangue zijn carrière.

De 28-jarige Antwerpenaar tekende in Hongarije een contract tot het einde van het seizoen bij FC Győr ETO. Dat is de club die eerder Nadhir Benbouali van Charleroi huurde en hem daarna definitief overnam.

Steven Vanhaeren haalt Miangue naar Hongarije

De link met de Pro League stopt daar niet, want de assistent-trainer is niemand minder dan Bernd Thys, die ook bij Standard werkte. Achter de schermen is de sportief directeur eveneens een Belg: Steven Vanhaeren, onder meer bekend van zijn tijd bij Beerschot.

"Senna is een speler met internationale ervaring, met passages in de Serie A en de Belgische eerste klasse. Hij zal ons team niet alleen kwaliteit, maar ook leiderschapskwaliteiten bijbrengen. Ik ben blij dat we een speler met zo’n profiel hebben kunnen aantrekken", aldus Vanhaeren in het officiële persbericht.

Na Italië (Inter Milan, Cagliari) en de Pro League (Standard, Eupen, Cercle Brugge) ontdekt Senna Miangue dus een derde competitie in zijn loopbaan. Győr staat momenteel vijfde in de Nemzeti Bajnokság, de Hongaarse competitie.