Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

Een van de onderwerpen die de positieve start van Zulte Waregem overschaduwt, is de situatie rond Jelle Vossen. De ervaren spits wordt dit seizoen minder gebruikt, tot ongenoegen van sommige supporters.

Coach Sven Vandenbroeck benadrukt dat de situatie intern goed besproken werd. “Sommige platformen hebben uitspraken uit hun context gehaald. Is het een schaduw? Deels wel, want hij is geliefd bij de fans. Maar de situatie is wat ze is en dat moet iedereen accepteren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De rol van Vossen werd aanvankelijk anders ingeschat. “Toen we aan de voorbereidingen begonnen, was de kern nog niet compleet. Daardoor lag de rol van Jelle als eerste spits nog meer op tafel. Nu er met Anosike Ementa een extra optie is, is dat duidelijker geworden.”



Lees ook... Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Dat Vossen minder speelt, werd zichtbaar tijdens de match tegen Charleroi. Uit zijn niet-viering na zijn doelpunt sprak veel, maar Vandenbroeck wil het incident niet overanalyseren. “Ik kan hem begrijpen", zei hij kort.

Voor nu zal deze lijn aangehouden worden bij Zulte Waregem

De coach benadrukt dat keuzes voor het elftal gemaakt worden, niet voor individuen. “Als trainer doe je dingen in functie van het elftal. Soms moet je iemand daarvoor opofferen. Niet alleen Jelle, ik heb ook anderen laten opwarmen en uiteindelijk niet laten spelen. Iedereen moet soms water bij de wijn doen.”

Voor de supporters blijft het een gevoelig thema, maar Vandenbroeck relativeert. “Ik heb gespeeld voor tienduizenden fans in Marokko en Egypte, soms onder moeilijke omstandigheden. Hier zijn we erin geslaagd een competitieve ploeg te smeden. Dat is het belangrijkste. Moeilijke momenten zullen misschien nog terugkomen, maar voor nu houden we deze lijn aan.”