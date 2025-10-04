"Beste elftal in jaren": de selectie U21 van de Rode Duivels barst (ook dankzij Garcia) van het talent

Gill Swerts heeft zijn selectie onthuld voor de komende twee wedstrijden van de U21. De Rode Duivels zullen het opnemen tegen Wales en Denemarken voor de kwalificaties van het EK U21 in 2026.

Na de selectie van de Rode Duivels was het aan de U21 om hun lijst bekend te maken. De Jonge Duivels zullen Wales op 10 oktober en vervolgens Denemarken op 14 oktober thuis ontmoeten in het kader van de kwalificaties voor het EK 2026.

Diego Moreira maakt zijn opwachting bij de U21. De winger werd niet opgepikt door Rudi Garcia bij het A-elftal, maar is dus wel opgeroepen door Gill Swerts.

Belgium U21s released their best Team in years🤯



Adedeji Sternberg

Bassette

Dams

Degreef

Epolo

Godts

Idumbo

Mbangula

Mokio

Moreira

Penders

Sabbe

Smets

Stassin

Vermant

Vermeeren



What A Team😍 pic.twitter.com/Tkg0RHP9tG — 🇨🇩 (@TfrmTheSev) October 4, 2025

Hij speelde eerder voor de U21 van Portugal voordat hij voor België koos. Op die manier lijkt hij nu een stap te zetten richting de Rode Duivels.

Rode Duivels U21 klaar voor de strijd

Ook Arthur Vermeeren is van de partij. De middenvelder van Marseille, die afgelopen dinsdag een geweldige wedstrijd speelde tegen Ajax in de Champions League, zal een belangrijke rol spelen. Bondscoach Garcia had al aangegeven waarom hij onder meer niet koos voor Penders of Vermant.

In totaal heeft Swerts 24 spelers geselecteerd: Sternber, Bassette, Dams, De Roeve, Degreef, Delavallée, Delorge, Epolo, Godts, Mbangula, Mokio, Moreira, Noubi, Penders, Piedfort, Sabbe, Servais, Smets, Spileers, Stassin, Sternber, Van De Perre, Vermant en Vermeeren.