Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn selectie voor de cruciale WK-kwalificatieduels tegen Noord-Macedonië en Wales bekendgemaakt. Het viel wel op dat enkele jonge talenten zoals Romeo Vermant, Lucas Stassin, Arthur Vermeeren en Nathan Ngoy er niet bij zijn.

Vermant en Stassin blijven bij de beloften. “Zij zijn de toekomst van het Belgische voetbal", legde Garcia uit. “Voor Romeo, die net terug is uit blessure, en voor Lucas is het belangrijk om op dit moment internationale ervaring op te doen bij de U21. Zo kunnen ze zich verder ontwikkelen zonder de druk van de A-ploeg.”

Michy Batshuayi kreeg de voorkeur voor de aanval. Garcia licht toe: “Batshuayi weet wat het is om te scoren voor België en heeft ervaring op dit niveau."



Lees ook... Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Voor Arthur Vermeeren was de keuze ook duidelijk. “Hij speelt technisch en offensief goed bij Marseille, maar voor deze twee matchen hadden we een ander profiel nodig: iemand met meer verdedigende kwaliteiten. Daarom hebben we voor een andere speler gekozen.”

Penders krijgt twee belangrijke matchen bij... beloften

Nathan Ngoy, centrale verdediger bij Lille, blijft eveneens aan de kant. Garcia: “We volgen hem zeker, maar hij moet nog stappen zetten. Hij is jong en talentvol, maar het moment om hem op dit niveau te brengen is nog niet gekomen.”

Ten slotte benadrukt Garcia dat de keuze niet betekent dat de jonge spelers geen rol zullen krijgen in de toekomst. “Stassin, Vermant en Mike Penders kunnen bij de beloften belangrijke stappen zetten. Het is een strategische keuze: zij bouwen nu ervaring op, zodat ze later klaar zijn voor de A-ploeg.”