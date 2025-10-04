Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

Olympic Charleroi verloor met 0-1 van Lokeren, dat voor de tweede keer wint dit seizoen. Patro haalde het nipt van Lierse terwijl KAS Eupen en RWDM elkaar op een gelijkspel hielden.

Lokeren wint zijn tweede match van het seizoen

Voor de laatste keer moest Olympic Charleroi spelen op het Mambourg in afwachting van de voltooiing van de werkzaamheden in hun geliefde Neuville. Aan de overkant telde Lokeren slechts één overwinning sinds het begin van het seizoen.

De bezoekers namen het initiatief en opende tien minuten voor de rust de score via Mohamed Soumaré. Het doelpunt van de voormalige speler van RAAL en Virton volstond: Lokeren bleef zijn tegenstander van het doel houden en kreeg de beste kansen in de tweede helft. Olympic verliet het Mambourg met een vijfde nederlaag op rij en ziet een directe concurrent afstand nemen.

Patro wint met het kleinste verschil van Lierse

Patro Eisden Maasmechelen mocht Lierse ontvangen. De bezoekers verrasten door bij de rust op voorsprong te staan dankzij een doelpunt van Bryan Adinany. Maar Stijn Stijnen bracht de ommekeer teweeg door Stef Peeters in te brengen tijdens de rust.

De spelmaker van de Limburgers was de drijvende kracht achter de late aanvalsgolf van zijn team in het laatste kwartier door de assist te geven op de gelijkmaker van Amir Rais. Zeven minuten later maakte Nicolas Orye er 2-1 van. Lierse probeerde te reageren maar werd benadeeld door de rode kaart van Mauro Lenaerts... slechts enkele seconden na zijn invalbeurt. Patro wint dus op het nippertje en stijgt naar de vijfde plaats in het klassement.

Eupen en RWDM houden elkaar in evenwicht

Tenslotte speelden ook Eupen en RWDM tegen elkaar. De thuisploeg kwam na een dik kwartier op voorsprong na een eigen doelpunt van Doudaev. Atteri maakte er voor de rust nog 2-0 van.

Na de pauze nam RWDM het spel meer in handen. Na 52 minuten spelen scoorde Maurer de aansluitingstreffer, terwijl Dumont zo'n 20 minuten later de 2-2 binnenwerkte.

