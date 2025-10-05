Mooi! Union-concullega steekt Nordin Jackers een hart onder de riem voor onderlinge confrontatie

Kjell Scherpen, doelman van Union, sprak vrijdag over de rol van wedstrijdritme voor keepers en haalde ook zijn collega bij Club Brugge, Nordin Jackers, aan.

“Voor ons, keepers, is het belangrijk om veel wedstrijdritme te hebben en in veel situaties te komen. Daar horen soms mindere momenten bij, maar je moet niet vergeten dat hij ook hele goeie momenten heeft gehad", zei Scherpen aan De Zondag.

De Nederlander benadrukte dat de kritiek op keepers vaak hard aankomt. “Die lijn is altijd heel dun. Het negatieve valt vaak op en daar wordt dan over gesproken", stelde hij.



Scherpen houdt zich verder bewust op de vlakte over collega’s. “Ik hou er niet van om van buitenaf te oordelen over situaties of collega-keepers", vertelde hij. Volgens hem is het voor iedere doelman essentieel om kansen te krijgen om zich te tonen.

Zelf ook moeilijke moimenten gehad

De ervaren keeper legde ook een link met zijn eigen carrière: “Ik heb bij Ajax, Emmen en andere clubs geleerd dat je met vallen en opstaan groeit. Voor jonge keepers is dat niet anders, fouten horen erbij.”

Over Jackers zei Scherpen dat de publieke opinie vaak te veel focust op fouten: “Het negatieve wordt vaak uitvergroot, maar vergeet niet dat keepers ook veel mooie momenten hebben. Dat verdient erkenning.”

Scherpen zelf heeft in zijn loopbaan al te maken gehad met moeilijke momenten, maar benadrukt dat het voor een keeper vooral gaat om rustig blijven en werken aan consistentie. “Je moet proberen rustig te blijven en van daaruit zo goed mogelijk te presteren", besloot hij.