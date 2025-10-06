Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Voormalig Italiaans topvoetballer Alessandro Del Piero heeft Kevin De Bruyne opnieuw in de schijnwerpers gezet. Volgens de oud-aanvaller is de Rode Duivel een buitengewone speler, die het verschil kan maken in elk team waarin hij speelt.

Del Piero benadrukte dat De Bruyne meteen wordt opgemerkt zodra hij een doelpunt maakt of een assist geeft. “Het bijzondere aan hem is dat zijn invloed vaak direct zichtbaar is in de scorebordstatistieken", aldus Del Piero in een interview met TuttomercatoWeb.

De Belgische spelmaker staat bekend om zijn technische vaardigheid, overzicht en precisie op het middenveld. Del Piero vergelijkt hem met enkele van de beste spelers uit zijn eigen tijd, vooral door de combinatie van creativiteit en efficiëntie.



Lees ook... Wat een impact: Kevin De Bruyne doet wedstrijd van Napoli helemaal kantelen

Uitzonderlijke speler

Volgens Del Piero is het niet alleen de directe bijdrage aan doelpunten die De Bruyne zo speciaal maakt. Zijn constante betrokkenheid bij het spel en zijn vermogen om het tempo van de match te dicteren, onderscheiden hem van andere middenvelders.

De Italiaanse legende benadrukt ook de mentale kracht van De Bruyne. “Hij blijft gefocust, zelfs wanneer het niet meteen lukt om te scoren of een assist te geven. Die professionaliteit maakt hem een uitzonderlijke speler.”

Met zulke lofuitingen van een voormalige speler van het kaliber Del Piero, onderstreept De Bruyne zelfs op zijn 34ste nogmaals zijn status als een van de topmiddenvelders ter wereld.