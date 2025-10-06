Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een nederlaag geleden, dit keer in de competitie. Maar de groep raakt niet in paniek.

Na 19 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag staat Union nu op twee nederlagen in vier dagen. Het moet gezegd worden dat het programma hen geen dienst bewees met deze reis naar Club Brugge om te herstellen van de nederlaag tegen Newcastle.

"Het was volgens mij geen wedstrijd van zeer hoge kwaliteit. Er waren niet veel duidelijke kansen. Een gelijkspel zou een logisch resultaat zijn geweest. Ja, Club nam het initiatief en domineerde, maar we hebben hen niet veel weggegeven", aldus Christian Burgess bij ons.



"We hadden enkele kansen, maar het ontbrak aan efficiëntie in het laatste derde van het veld. Ik denk niet dat we kunnen spreken van een gebrek aan vertrouwen. We waren goed voorbereid en speelden als een team", vervolgt hij. De kapitein van Union wil de prestatie van Kjell Scherpen niet in twijfel trekken: "Hij heeft vandaag zeer goed gespeeld, zijn redding op de vrije trap van Stankovic is briljant. Ik ben blij en gerust om een doelman zoals hem achter mij te hebben."

Gebreken, maar nog geen twijfels

Ook Kamiel Van de Perre is het ermee eens: "We hadden enkele goede momenten, als we ervan hadden geprofiteerd, was het een andere wedstrijd. Maar eerlijk gezegd: het was vandaag niet genoeg. Een probleem met de aanval? Dat denk ik niet: we hebben 19 doelpunten gescoord sinds het begin van het seizoen, we staan bovenaan in het klassement, er is geen probleem."

Heeft Union te veel moeten verdedigen? "We speelden laag, dat klopt. Dat was niet de bedoeling maar het is niet abnormaal als je in Brugge speelt. Deze nederlaag is niet het einde van de wereld. De winterstop komt eraan. Een paar dagen vakantie, dat zal goed doen."