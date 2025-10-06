Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een nederlaag geleden, dit keer in de competitie. Maar de groep raakt niet in paniek.

Na 19 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag staat Union nu op twee nederlagen in vier dagen. Het moet gezegd worden dat het programma hen geen dienst bewees met deze reis naar Club Brugge om te herstellen van de nederlaag tegen Newcastle.

"Het was volgens mij geen wedstrijd van zeer hoge kwaliteit. Er waren niet veel duidelijke kansen. Een gelijkspel zou een logisch resultaat zijn geweest. Ja, Club nam het initiatief en domineerde, maar we hebben hen niet veel weggegeven", aldus Christian Burgess bij ons.

Lees ook... Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

"We hadden enkele kansen, maar het ontbrak aan efficiëntie in het laatste derde van het veld. Ik denk niet dat we kunnen spreken van een gebrek aan vertrouwen. We waren goed voorbereid en speelden als een team", vervolgt hij. De kapitein van Union wil de prestatie van Kjell Scherpen niet in twijfel trekken: "Hij heeft vandaag zeer goed gespeeld, zijn redding op de vrije trap van Stankovic is briljant. Ik ben blij en gerust om een doelman zoals hem achter mij te hebben."

Gebreken, maar nog geen twijfels

Ook Kamiel Van de Perre is het ermee eens: "We hadden enkele goede momenten, als we ervan hadden geprofiteerd, was het een andere wedstrijd. Maar eerlijk gezegd: het was vandaag niet genoeg. Een probleem met de aanval? Dat denk ik niet: we hebben 19 doelpunten gescoord sinds het begin van het seizoen, we staan bovenaan in het klassement, er is geen probleem."

Heeft Union te veel moeten verdedigen? "We speelden laag, dat klopt. Dat was niet de bedoeling maar het is niet abnormaal als je in Brugge speelt. Deze nederlaag is niet het einde van de wereld. De winterstop komt eraan. Een paar dagen vakantie, dat zal goed doen."

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
2
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00
🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

09:31
7
Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

09:00
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit Reactie

🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit

22:15
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
Tijd rekken levert Union geen punten op: Meijer en Mechele zien er zelfs compliment in Reactie

Tijd rekken levert Union geen punten op: Meijer en Mechele zien er zelfs compliment in

21:25
2
Club Brugge wint lelijke topper tegen Union SG: dit heeft kapitein Hans Vanaken te zeggen

Club Brugge wint lelijke topper tegen Union SG: dit heeft kapitein Hans Vanaken te zeggen

21:00
Doelman Scherpen eerst de held, daarna de pineut: Club Brugge legt Union over de knie en nadert tot op drie punten

Doelman Scherpen eerst de held, daarna de pineut: Club Brugge legt Union over de knie en nadert tot op drie punten

20:27
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
1
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
4
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Reactie

David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld

09:00
2
Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

08:20
2
Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
10
Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet geloven"

Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet geloven"

07:21
Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

08:00
3
Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren Analyse

Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

06:00
1
SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

07:00
2
🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

06:30
Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

23:00
1
Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

22:30
18
"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico Interview

"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico

22:00
Westerlo geeft zichzelf opnieuw ademruimte tegen Oud-Heverlee Leuven waar Hubert in ademnood zit

Westerlo geeft zichzelf opnieuw ademruimte tegen Oud-Heverlee Leuven waar Hubert in ademnood zit

21:28
1
Ewoud Pletinckx scherp voor medemaats na nieuwe nederlaag OHL

Ewoud Pletinckx scherp voor medemaats na nieuwe nederlaag OHL

21:22
2
Christian Brüls na nieuwe zege van SK Beveren: "Misschien wel wat kampioenengeluk gehad"

Christian Brüls na nieuwe zege van SK Beveren: "Misschien wel wat kampioenengeluk gehad"

22:10
1
Belgische voetbalbond komt met heel slecht nieuws over Mika Godts

Belgische voetbalbond komt met heel slecht nieuws over Mika Godts

21:40
Wat een impact: Kevin De Bruyne doet wedstrijd van Napoli helemaal kantelen

Wat een impact: Kevin De Bruyne doet wedstrijd van Napoli helemaal kantelen

21:20
🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

20:30
1
Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

19:31
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm" CringeMedia CringeMedia over "Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1? CringeMedia CringeMedia over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies mantoch mantoch over Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt jawaddedadde jawaddedadde over 't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan Star.CSR Star.CSR over Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier FCB vo altijd FCB vo altijd over Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt DJAMBO DJAMBO over Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld" Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved