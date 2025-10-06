Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Senne Lammens debuteerde afgelopen weekend bij Manchester United. Onze landgenoot hield de netten schoon én pakte de drie punten. Al wil dat niet zeggen dat de weg helemaal vrijgemaakt is.

Manchester United won afgelopen zaterdag met 2-0 van Sunderland FC. Senne Lammens moest geen onmogelijke reddingen verrichten, maar stond pal op enkele schoten én toonde zich sterk in de lucht.

Al wil dat niét zeggen dat Lammens vertrokken is voor een langere periode onder de lat op Old Trafford. Volgens de Engelse media ligt onze landgenoot in balans met Altay Bayandir.

Géén vaste nummer één

Meer zelfs: Ruben Amorim is niet van plan om een vaste nummer één aan te duiden. De Portugees wil week per week - in functie van de prestaties op training én in functie van de tegenstander - bepalen wie er zal spelen.

Bovendien kijkt Manchester United volgens diezelfde Engelse kranten nog steeds uit naar een… nummer één. Het geloof in Lammens als toekomstig sluitstuk is aanwezig, maar op korte termijn willen The Red Devils voor een ervaren sluitstuk kiezen.

Haalt Manchester United Emiliano Martinez dan toch?

Emiliano Martinez staat nog steeds helemaal bovenaan de verlanglijst van Amorim. Manchester United deed afgelopen zomer al een poging om de Argentijn binnen te halen, maar een akkoord met Aston Villa kwam er niet. Lukt het wel in januari?