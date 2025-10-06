Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Russell Martin heeft Glasgow Rangers al na slechts enkele maanden moeten verlaten. Wie zal hem opvolgen? Verschillende namen doen de ronde in Schotland.

Nicolas Raskin kan opgelucht ademhalen. Na minder dan 5 maanden werd Russell Martin al ontslagen bij Glasgow Rangers na het gelijkspel tegen Falkirk. Dit seizoen al het vijfde gelijkspel dat de Rangers op de 8e plaats van het klassement achterlaat, ver weg van de top.

De relatie tussen Raskin en Martin was gespannen sinds de zomer en de Belg hoopte openlijk op een transfer. Het is nu afwachten wie Marin zal vervangen aan het hoofd van Rangers, die zowel in de Schotse Premiership als in de Europa League het tij moeten keren.



De eerste naam die genoemd werd na het ontslag van Russell Martin was Steven Gerrard, die Rangers van 2018 tot 2021 heeft geleid en momenteel vrij is na zijn vertrek bij Al-Ettifaq. Maar de Scottish Sun wijst nu op andere mogelijkheden.

Een voormalige JPL-coach bij Rangers?

Een van de genoemde trainers was vooral Sean Dyche, coach van Burnley gedurende 10 jaar en werkzaam bij Everton van 2023 tot januari van dit jaar. Maar volgens de Sun zou de nummer 1 kandidaat een voormalige coach van de Jupiler Pro League zijn: Kevin Muscat.

Muscat heeft gespeeld voor Rangers tijdens zijn spelerscarrière, hoewel hij vooral bekendheid verwierf bij Wolverhampton (199 wedstrijden). Na zijn trainerscarrière bij Melbourne Victory belandde Muscat in Europa bij Sint-Truiden, maar bleef daar slechts 6 maanden, van juli tot december 2020.

Sindsdien heeft de Australiër Yokohama FC van 2021 tot 2023 getraind, gevolgd door een periode bij Shanghai Port van 2023 tot 2025. Hij heeft momenteel geen baan en zou dus een zeer uitdagende taak kunnen aangaan.