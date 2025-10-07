Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels
Foto: © photonews
Word fan van België! 2603

De Rode Duivels zijn weer neergestreken in Tubeke voor deze nieuwe bijeenkomst. De selectie samengesteld door Rudi Garcia brengt enkele inzichten met zich mee.

Een van de belangrijkste uitdagingen van de vrijdag onthulde selectie lag voorin. In afwezigheid van Romelu Lukaku zouden velen graag Romeo Vermant en/of Lucas Stassin zien om de concurrentie aan te gaan met Loïs Openda.

"Ik had ze graag gezien", reageert Felice Mazzù in Complètement Foot. "Rudi Garcia vindt misschien dat Michy Batshuayi iets extra's toevoegt in de kleedkamer. Misschien brengt hij sfeer in de groep."

De twee aanvallers zullen dus ter beschikking staan van Gill Swerts bij de U21: "Het is goed om een connectie te behouden met het tweede team. Het is ook een signaal om een positieve sfeer rond de nationale teams te behouden."

Lukebakio in plaats van Bakayoko

Een andere opvallende keuze is het ontbreken van Johan Bakayoko. De voormalige speler van PSV is nog niet opgeroepen door Rudi Garcia, terwijl hij toch sterk bezig is bij Leipzig: "Garcia kon Bakayoko of Lukebakio oproepen. Hij heeft Lukebakio opgeroepen die hij na zijn invalbeurt tegen Wales verving. Het is ook een signaal naar hem: ik vertrouw op jou. Maar ik denk dat ook Bakayoko wel zal terugkeren in de selectie."

Charles De Ketelaere is ook aanwezig ondanks zijn fysieke problemen: "Hij is iemand die belangrijk is geworden om de bal te behouden, tussen de linies te spelen en als schakel te fungeren. En hij is waarschijnlijk aanwezig met het oog op de twee wedstrijden. Rudi Garcia hoopt dat hij op zijn minst klaar zal zijn voor de tweede wedstrijd."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Antwerp pas 13de, maar... is dat zo onverwacht? The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities

Antwerp pas 13de, maar... is dat zo onverwacht? The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities

11:40
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

09:00
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
2
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
1
Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

22:30
Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

Voor dit ene voedingsmiddel komt Maxim De Cuyper héél graag terug naar België

06:30
Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

Na Lukaku wil ook deze voormalige Anderlecht-speler terugkeren naar paars-wit, maar eerst... het WK?

08:40
Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

Voormalige sterke man van Charleroi en Standard overleden

08:20
Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening

08:00
8
Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

07:40
KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

07:21
1
Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

07:00
2
"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

"Ze zeggen dat ik aan iedereen chocolade en bloemen geef, maar ..."

23:30
Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

23:00
8
Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

Maxim De Cuyper zegt welke speler van Club Brugge naar de Premier League moét komen

22:00
2
Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

Eerst euforie, nu domper: 'Lammens géén vaste nummer één en... Manchester United wil deze topdoelman halen'

21:40
4
La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk

21:20
7
Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden'

21:00
10
Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi Analyse

Anderlecht een maand zonder Nathan De Cat? Dit zijn de drie mogelijke oplossingen voor Besnik Hasi

20:40
Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger Reactie

Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger

20:15
Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

Axel Witsel bundelt krachten met Chadli en Ciman: Rode Duivel heeft een nieuw project

18:20
'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

20:20
4
Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

Als zelfs Italiaans icoon Alessandro Del Piero zich gaat moeien in het Kevin De Bruyne-debat...

18:00
Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

Voormalige sterkhouder van Club Brugge blaast na transfer: "Dat is hier gewoon absurd!"

20:00
Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van Anderlecht? 'Coucke en Verschueren hakken samen deze knoop door'

19:40
6
Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

16:20
OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

OFFICIEEL: Cannavaro gaat héél exotische uitdaging aan en... mag meteen naar het WK

19:20
Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

19:00
"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen Analyse

"Onmogelijk om hem over het hoofd te zien"- Ons Team van de Week met spelers van maar liefst 8 ploegen

18:40
1
"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities" Opinie

"Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

17:15
3
Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

Zelfs de Bayern-bazen dansen op tafel: Vincent Kompany wordt intern op handen gedragen bij Bayern München

17:30
Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel

16:52
41
Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

Analist kan niet genoeg superlatieven verzinnen voor Nathan De Cat: "Zal niet lang op zich laten wachten"

16:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 09/10 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 09/10 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 09/10 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 09/10 San Marino San Marino
Schotland Schotland 09/10 Griekenland Griekenland
Malta Malta 09/10 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 09/10 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 09/10 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 10/10 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 10/10 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 10/10 Zwitserland Zwitserland
België België 10/10 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 10/10 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 10/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 10/10 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck voorspelt jackpot voor Club Brugge: "Hij is de volgende die voor bom geld verkocht wordt" Nesdra Nesdra over Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion' Obiku Obiku over Moet Anderlecht Nathan De Cat naar het WK laten gaan? Wesley Sonck heeft zeer duidelijke mening Demogorgon Demogorgon over La Liga-baas schopt wild in het rond en maakt Manchester City en PSG met de grond gelijk OH boy OH boy over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel BlueWhiteSky BlueWhiteSky over KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst? OH boy OH boy over Wat na groen licht? 'Nieuw stadion van Club Brugge is prefab-arena die op zes maanden kan gemaakt worden' Daniel Tack Daniel Tack over Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan Dave79 Dave79 over Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved