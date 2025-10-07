Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

De Rode Duivels zijn weer neergestreken in Tubeke voor deze nieuwe bijeenkomst. De selectie samengesteld door Rudi Garcia brengt enkele inzichten met zich mee.

Een van de belangrijkste uitdagingen van de vrijdag onthulde selectie lag voorin. In afwezigheid van Romelu Lukaku zouden velen graag Romeo Vermant en/of Lucas Stassin zien om de concurrentie aan te gaan met Loïs Openda.

"Ik had ze graag gezien", reageert Felice Mazzù in Complètement Foot. "Rudi Garcia vindt misschien dat Michy Batshuayi iets extra's toevoegt in de kleedkamer. Misschien brengt hij sfeer in de groep."

De twee aanvallers zullen dus ter beschikking staan van Gill Swerts bij de U21: "Het is goed om een connectie te behouden met het tweede team. Het is ook een signaal om een positieve sfeer rond de nationale teams te behouden."

Lukebakio in plaats van Bakayoko

Een andere opvallende keuze is het ontbreken van Johan Bakayoko. De voormalige speler van PSV is nog niet opgeroepen door Rudi Garcia, terwijl hij toch sterk bezig is bij Leipzig: "Garcia kon Bakayoko of Lukebakio oproepen. Hij heeft Lukebakio opgeroepen die hij na zijn invalbeurt tegen Wales verving. Het is ook een signaal naar hem: ik vertrouw op jou. Maar ik denk dat ook Bakayoko wel zal terugkeren in de selectie."

Charles De Ketelaere is ook aanwezig ondanks zijn fysieke problemen: "Hij is iemand die belangrijk is geworden om de bal te behouden, tussen de linies te spelen en als schakel te fungeren. En hij is waarschijnlijk aanwezig met het oog op de twee wedstrijden. Rudi Garcia hoopt dat hij op zijn minst klaar zal zijn voor de tweede wedstrijd."