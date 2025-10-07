KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen moet in november enkele wedstrijden afwerken zonder Moncef Zekri. De jonge linksachter neemt deel aan het WK U17 in Qatar met de nationale ploeg van Marokko en is daardoor tijdelijk niet beschikbaar voor de club.

Moncef Zekri, 17 jaar, zal begin november niet inzetbaar zijn voor KV Mechelen. De verdediger reist af naar Qatar voor het WK U17, waar hij deel uitmaakt van de selectie van Marokko. Hierdoor mist hij zeker de competitiewedstrijden tegen Anderlecht op 1 november en Union op 9 november, evenals de bekerwedstrijd tegen Lierse op 28 oktober.

Geen Zekri in november bij KV Mechelen

De club heeft met de Marokkaanse bond afgesproken dat Zekri tijdens de huidige interlandbreak niet hoeft af te reizen voor een oefeninterland tegen Senegal. Deze regeling werd getroffen omdat hij in november meerdere weken afwezig zal zijn. KV Mechelen gaf toestemming voor zijn vertrek na de thuiswedstrijd tegen OH Leuven op 25 oktober.

Tijdens het WK speelt Marokko in de groepsfase tegen Japan op 3 november, Portugal op 6 november en Noord-Caledonië op 9 november. Trainer Fred Vanderbiest zal in Zekri’s afwezigheid beroep doen op José Marsà om de linksbackpositie in te vullen.

Mechelse internationals tijdens interlandbreak

Naast Zekri vaardigt KV Mechelen in oktober nog zes andere spelers af voor internationale verplichtingen. Bill Antonio komt uit voor Zimbabwe in WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zuid-Afrika op 10 oktober en Lesotho op 13 oktober. De kwalificatie voor het WK 2026 is voor Zimbabwe echter niet meer haalbaar.

Mory Konaté vertegenwoordigt Guinee, dat nog kans maakt op kwalificatie mits een goed resultaat tegen Mozambique op 9 oktober en Botswana op 14 oktober. Ian Struyf en Mathis Servais zijn actief bij de Belgische jeugdploegen. Servais speelt met de U21 EK-kwalificatiewedstrijden in Wales op 10 oktober en tegen Denemarken op 14 oktober. Struyf neemt met de U19 deel aan oefeninterlands in Engeland op 11 oktober en in de Verenigde Staten op 14 oktober.

Lovro Golic is geselecteerd voor de Sloveense U21 en speelt EK-kwalificatiewedstrijden tegen Israël op 10 oktober en Bosnië op 14 oktober. Thérence Koudou komt uit voor de Franse U21 en treft de Faeroer op 10 oktober en Estland op 13 oktober. KV Mechelen ziet dus meerdere spelers tijdelijk vertrekken voor internationale opdrachten.