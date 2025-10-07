Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Club Brugge maakte de titelrace afgelopen weekend opnieuw wat spannender. Het won in eigen huis van Union SG, waardoor de Brusselaars voor het eerst in twintig wedstrijden nog eens verloren in de competitie.

Tien keer ongeslagen in de Champions' Play-offs én het nieuwe seizoen begonnen met 23 op 27. De cijfers van Union SG waren fenomenaal te noemen de voorbije zes maanden.

Te weinig creativiteit aan de bal bij Union SG?

Afgelopen week kregen de Brusselaars wel een zeldzame knauw, door eerst zwaar te verliezen van Newcastle United in de Champions League en daarna ook op bezoek bij Club Brugge.

Wesley Sonck was vrij streng voor de Brusselaars in 90 Minutes. "Aan de bal was het - net als tegen Newcastle United - veel te weinig. Tegen Newcastle United kan je dat nog begrijpen, maar ze werden wel weggekegeld tegen een ploeg dat nog niet door duwde."

Frustraties op het veld als speler van Union SG?

"Ik zou me frustreren als speler op dat moment, want ook tegen Club Brugge was het veel te weinig. Het gaat over de match op dat moment."

Sam Kerkhofs pikte in: "Promise David had er precies ook geen zin in. Die gretigheid was er toch niet. Misschien is hij niet helemaal fit, het is bijzonder." Aan Union om tijdens de interlandbreak een aantal dingen opnieuw op punt te zetten en dan verder te knallen.