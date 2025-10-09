Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales
Foto: © photonews

De Rode Duivels nemen het in de interlandbreak van oktober op tegen Noord-Macedonië en Wales. Daarbij staat toch nog wel een en ander op het spel. Daarbij ook onder meer ... de eventuele reekshoofdenstatus op het WK 2026 in Canada, de USA en Mexico.

De Rode Duivels staan er momenteel goed voor in hun WK-kwalificatiegroep. Winnen tegen Noord-Macedonië en Wales en het WK kan hen bijna niet meer ontglippen.

Maar er staat natuurlijk meer op het spel dan enkel de groepswinst en een bijhorend WK-ticket. Ook de status van reekshoofd op dat WK staat nog op het spel.

Momenteel staan de Belgen op een knappe achtste plaats op de FIFA-ranglijst. De top-12 van de ranglijst zou in principe reekshoofd zijn op het WK. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat Canada, de USA en Mexico niet in de top-12 staan.

Rode Duivels hebben 83 procent kans op reekshoofdenstatus

En dus is het aan de Belgen om de top-9 vast te houden. Om daar zeker van te zijn, is het toch maar beter dat de Belgen de komende week 6 op 6 pakken en ook tegen Liechtenstein en Kazachstan niets te laten liggen in november.

Op dit moment zouden de Rode Duivels volgens de statistiekenbureaus zo'n 83 procent kans hebben dat ze er als reekshoofd zullen bij zijn op het WK. Andere landen - zoals Marokko - hebben nog werk aan de winkel om die status te halen.

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 2-1 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 4-0 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 2-2 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 10-0 San Marino San Marino
Schotland Schotland 3-1 Griekenland Griekenland
Malta Malta 0-4 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-6 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 16:00 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 20:45 Zwitserland Zwitserland
België België 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 20:45 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 20:45 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

