Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

De Rode Duivels nemen het in de interlandbreak van oktober op tegen Noord-Macedonië en Wales. Daarbij staat toch nog wel een en ander op het spel. Daarbij ook onder meer ... de eventuele reekshoofdenstatus op het WK 2026 in Canada, de USA en Mexico.

De Rode Duivels staan er momenteel goed voor in hun WK-kwalificatiegroep. Winnen tegen Noord-Macedonië en Wales en het WK kan hen bijna niet meer ontglippen.

Maar er staat natuurlijk meer op het spel dan enkel de groepswinst en een bijhorend WK-ticket. Ook de status van reekshoofd op dat WK staat nog op het spel.

Momenteel staan de Belgen op een knappe achtste plaats op de FIFA-ranglijst. De top-12 van de ranglijst zou in principe reekshoofd zijn op het WK. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat Canada, de USA en Mexico niet in de top-12 staan.





Rode Duivels hebben 83 procent kans op reekshoofdenstatus

En dus is het aan de Belgen om de top-9 vast te houden. Om daar zeker van te zijn, is het toch maar beter dat de Belgen de komende week 6 op 6 pakken en ook tegen Liechtenstein en Kazachstan niets te laten liggen in november.

Op dit moment zouden de Rode Duivels volgens de statistiekenbureaus zo'n 83 procent kans hebben dat ze er als reekshoofd zullen bij zijn op het WK. Andere landen - zoals Marokko - hebben nog werk aan de winkel om die status te halen.