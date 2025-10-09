Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Het is erop of eronder, nu of nooit. Het zijn deze keer geen woorden van Pommelien Thijs, maar van Gilles De Bilde. Belangrijke matchen komen er dan ook aan voor de Rode Duivels. En Romelu Lukaku is er niet bij tegen Noord-Macedonië en Wales.

"Het is erop of eronder. En deze keer zal de afwezigheid van Romelu Lukaku een factor zijn. Ik zie dat we hem nog steeds net zo hard nodig hebben. We spelen altijd alsof hij op het veld staat", aldus Gilles De Bilde bij Sudpresse.

Belang van Big Rom is bijzonder groot

"En dan is er nog zijn belang in de selectie en voor de tegenstander. Alleen al zijn aanwezigheid jaagt de verdedigers angst aan. Ze weten wat hij in zijn carrière heeft bereikt en dat het een echte fysieke strijd tegen hem zal worden. Alles wat hij heeft bereikt, maakt indruk op me."

Volgens De Bilde worden de prestaties van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels niet helemaal naar waarde geschat. Het is volgens hem abnormaal wat hij allemaal al heeft weten te betekenen voor de Belgen.

De schoenen van Lukaku zijn te groot voor Openda

En als hij er niet bij is, dan valt pas op hoe hard hij gemist wordt. Loïs Openda is de mogelijke opvolger van Big Rom, maar heeft een heel andere speelstijl.





"Hij heeft ruimte nodig en onze speelstijl past niet bij hem. Ik heb eigenlijk wel wat twijfels over zijn beslissing om naar Juventus te gaan. Bij de Rode Duivels zit hij in een lastige situatie. Hij is Lukaku's understudy en Lukaku's schoenen zijn te groot voor hem. Hij legt zichzelf onbewust een enorme druk op en kan niet de beste versie van zichzelf laten zien."