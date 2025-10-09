"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

Leandro Trossard reageert kordaat op de publieke perceptie rond zijn rol bij de Rode Duivels en Arsenal. In een interview met Het Laatste Nieuws verduidelijkt hij wat hij denkt over de verwachtingen en het etiket van 'invaller' dat hij vaak krijgt.

Leandro Trossard erkent dat er veel spelers strijden voor dezelfde positie, zowel bij de nationale ploeg als bij zijn club. “Voor mij is het nooit anders geweest, bij de Duivels en bij mijn club”, stelt hij in de krant.

Concurrentie

Hij benadrukt dat hij zich steeds heeft moeten meten met spelers van wereldklasse. De aanwezigheid van jonge talenten in de selectie verandert volgens Trossard niets aan zijn aanpak. Hij blijft zich inzetten zoals hij dat altijd heeft gedaan, ongeacht de leeftijd of reputatie van zijn concurrenten.

Op de vraag of hij zich extra moet bewijzen tegenover trainers, reageert Trossard met nuance. “Niet tegenover hen. De buitenwereld... Dat is iets anders”, zegt hij. “Ik heb vaak genoeg mijn ding gedaan en mijn plek gekregen. Daar spreekt veel vertrouwen uit.”

Etiket van invaller

Trossard wijst ook op zijn recente vorm bij Arsenal. “Ik heb me ook getoond bij Arsenal de voorbije weken”, verklaart hij. Over het label ‘supersub’ blijft Trossard nuchter. “Boos ben ik er niet over. Ik ben oud genoeg om dat helemaal naast mij neer te leggen”, aldus de speler.

Hij erkent dat iedereen een mening mag hebben, maar plaatst kanttekeningen bij de interpretatie van zijn rol. Volgens Trossard is impact belangrijker dan het etiket. “Stel je voor dat ik inval en nooit impact zou hebben. 'Hij komt van de bank en hij doet niets', zouden ze zeggen. Dan krijg je weer dát etiket”, besluit hij.

Volg België - Noord-Macedonië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (10/10).

