Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

Foto: © photonews
Union SG ging als leider de interlandbreak in. Na de nederlagen tegen Newcastle United en Club Brugge was er een klein knauwtje in het vertrouwen, maar vooral het nakende vertrek van coach Pocognoli zou wel eens een aderlating kunnen gaan worden.

Union SG lijkt zijn succescoach Sébastien Pocognoli kwijt te gaan spelen aan AS Monaco. Een mogelijke deal daarover werd op woensdag voor het eerst de wereld ingestuurd en op donderdag was er al een akkoord in de maak.

De kwetsbaarheid van Union SG volgens Marc Degryse

Ondertussen proberen de Brusselaars met Rik De Mil meteen een opvolger te vinden in eigen land, maar makkelijk is dat tot op heden niet. De Zebra's houden het been voorlopig stijf.

Wie ook de nieuwe coach wordt van Union SG, het vertrek van Pocognoli is wel als een bom ingeslagen. Niet alleen bij de club zelf, maar ook bij de analisten. Marc Degryse wikt en weegt zijn woorden, maar is toch ferm in zijn reactie.

Competitie op zijn kop door vertrek Pocognoli?

“Union was altijd de ploeg die stond voor stabiliteit. Dit gaat dus in tegen hun natuur", aldus Degryse in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

"Het is de eerste keer dat ze nu zelf snel op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Dat toont volgens mij de kwetsbaarheid van Union. Dit zet de competitie wat mij betreft toch op z’n kop."

