BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

Sébastien Pocognoli is sterk begeerd door Monaco. En de trainer van Union zou zijn keuze hebben gemaakt. Er zou wel eens héél snel een akkoord kunnen worden gevonden. De Fransen betalen dan weer een afkoopsom aan Union. En de opvolger? Die komt uit eigen land.

Alles gebeurt razendsnel de laatste uren voor Sébastien Pocognoli en Union Saint-Gilloise. Gisteren werd bekend dat Monaco hem als een van hun belangrijkste doelwitten ziet in het vooruitzicht van het verwachte ontslag van Adi Hütter.

Het gaat héél snel voor Sébastien Pocognoli

Dinsdag vonden de eerste formele contacten plaats tussen de Union-trainer en de Monegaskische directie. Vanmorgen is het dossier verder geëvolueerd.

Het Nieuwsblad onthult dat Pocognoli zijn keuze heeft gemaakt: hij heeft besloten het aanbod van AS Monaco te accepteren en staat op het punt Union tussentijds te verlaten, enkele maanden nadat hij de ploeg aan de titel in de Jupiler Pro League hielp.

Rik De Mil van Charleroi als opvolger van Pocognoli?

De Monegasken zouden een afkoopsom van om en bij het miljoen euro betalen om Pocognoli los te weken uit het Dudenpark. Na elke keer een nieuwe trainer te moeten zoeken tijdens het tussenseizoen sinds hun terugkeer naar de eerste divisie, zal Union nu middenin het seizoen op zoek moeten gaan.





Als opvolger als coach van Union SG wordt meteen gedacht aan Rik De Mil, die momenteel nog actief is voor Sporting Charleroi. Hij lijkt al langer klaar voor de stap naar de Belgische top, maar voelt zich wel goed bij De Zebra's.