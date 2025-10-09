Rik De Mil nieuwe coach Union SG? 'Charleroi is duidelijk na eerste contact'

Sébastien Pocognoli is op weg naar AS Monaco. De trainer van Union zou zijn keuze hebben gemaakt en dus lijkt er snel een overeenkomst te gaan volgen. Ondertussen denken de Brusselaars aan Rik De Mil als mogelijke opvolger.

Alles gebeurt razendsnel de laatste uren voor Sébastien Pocognoli en Union Saint-Gilloise. Gisteren werd bekend dat Monaco hem wilde, ondertussen is er al bijna een akkoord.

Union SG wil Rik De Mil van Charleroi

Het ontslag van Adi Hütter is ondertussen alvast bekrachtigd, waardoor niets een handtekening van Pocognoli nog in de weg staat. En dus moet Union op zoek naar een opvolger.

Die zouden ze gevonden hebben in de eigen competitie, want Rik De Mil staat helemaal bovenaan het verlanglijstje. En dus ligt de bal enigszins in het kamp van de Zebra's, want zij willen hun coach niet zomaar laten gaan.

Clausule gaat pas komende zomer in

Volgens Sudpresse is er ondertussen contact geweest tussen Union SG en Charleroi, maar dat leverde nog geen vergelijk op. Bovendien kan Union de coach niet gaan wegplukken bij De Zebra's zonder een akkoord met de club.





Er staat wel degelijk een clausule in het nieuwe contract van Rik De Mil, maar die gaat pas komende zomer in. Teams die hem voor die tijd willen weglokken, moeten dus aan tafel gaan met Charleroi.