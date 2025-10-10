Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent

Vrijdagavond ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent. Een gelegenheid om bij sommige voormalige Buffalo's van de groep herinneringen op te halen.

De Rode Duivels ontvangen, dat gebeurt niet elke dag. Net als in Genk, Anderlecht en binnenkort Standard, is KAA Gent er trots op om het nationale team te zien spelen in hun stadion tijdens de kwalificaties voor het WK. Des te meer omdat de Buffalo's meerdere van hun ex-spelers tegenkomen.

𝘽𝙪𝙛𝙛𝙖𝙡𝙤 𝙜𝙤𝙚𝙨 𝘽𝙚𝙡𝙜𝙞𝙪𝙢 🇧🇪 pic.twitter.com/lMyKLwGD7w — KAA Gent (@KAAGent) October 9, 2025

Matz Sels en Malick Fofana poseerden in hun oude stadion voor de wedstrijd van vanavond. Zelfs Kevin De Bruyne voegde zich bij hen. Geboren in Drongen, aan de rand van Gent, werd KDB bij de club opgeleid tot zijn 14e, waarna hij vertrok naar Genk.

Drie ex-Gent-spelers, en zelfs een vierde

Hoewel De Bruyne nog jaren verwijderd was van spelen in het eerste elftal, was de verleiding te groot om de lokale held erbij te betrekken. Toch vergaten de Buffalo's een Duivel die hun shirt al officieel had gedragen.





En die Rode Duivel is niemand minder dan Nicolas Raskin. De Luikenaar debuteerde niet bij Standard, maar bij Gent. Toen Yves Vanderhaeghe hem op 10 februari 2018 tegen Sint-Truiden liet invallen, een paar dagen voor zijn 17e verjaardag, werd de jonge middenvelder de allereerste speler geboren in de 21e eeuw die zijn opwachting maakte in de Pro League.

Raskin kwam een jaar eerder over van het opleidingscentrum van Anderlecht. Bij KAA Gent speelde hij voornamelijk met de U21. Dit ene optreden met het eerste elftal zou zijn enige blijven voordat hij naar Standard vertrok. Met de uitkomst die we kennen...