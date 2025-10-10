Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent

Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vrijdagavond ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent. Een gelegenheid om bij sommige voormalige Buffalo's van de groep herinneringen op te halen.

De Rode Duivels ontvangen, dat gebeurt niet elke dag. Net als in Genk, Anderlecht en binnenkort Standard, is KAA Gent er trots op om het nationale team te zien spelen in hun stadion tijdens de kwalificaties voor het WK. Des te meer omdat de Buffalo's meerdere van hun ex-spelers tegenkomen.

Matz Sels en Malick Fofana poseerden in hun oude stadion voor de wedstrijd van vanavond. Zelfs Kevin De Bruyne voegde zich bij hen. Geboren in Drongen, aan de rand van Gent, werd KDB bij de club opgeleid tot zijn 14e, waarna hij vertrok naar Genk.

Drie ex-Gent-spelers, en zelfs een vierde

Hoewel De Bruyne nog jaren verwijderd was van spelen in het eerste elftal, was de verleiding te groot om de lokale held erbij te betrekken. Toch vergaten de Buffalo's een Duivel die hun shirt al officieel had gedragen.

En die Rode Duivel is niemand minder dan Nicolas Raskin. De Luikenaar debuteerde niet bij Standard, maar bij Gent. Toen Yves Vanderhaeghe hem op 10 februari 2018 tegen Sint-Truiden liet invallen, een paar dagen voor zijn 17e verjaardag, werd de jonge middenvelder de allereerste speler geboren in de 21e eeuw die zijn opwachting maakte in de Pro League.

Raskin kwam een jaar eerder over van het opleidingscentrum van Anderlecht. Bij KAA Gent speelde hij voornamelijk met de U21. Dit ene optreden met het eerste elftal zou zijn enige blijven voordat hij naar Standard vertrok. Met de uitkomst die we kennen...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Noord-Macedonië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Noord-Macedonië

Meer nieuws

Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

17:40
Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

17:00
Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

13:00
"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

12:41
Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

18:20
LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

10:47
Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00
25
Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

Plots is er opnieuw een droom: "Zonder Lukaku is het helemaal anders"

12:10
Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

17:40
Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

16:30
8
"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

16:01
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

15:00
De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

15:30
'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

15:00
3
Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

14:41
2
EXCLUSIEF: Ex-RWDM-voorzitter Thierry Dailly wint processen tegen eigenaar John Textor

EXCLUSIEF: Ex-RWDM-voorzitter Thierry Dailly wint processen tegen eigenaar John Textor

13:30
Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

14:20
Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat

12:20
14
Romeo Vermant is heel duidelijk over niet-selectie voor de Rode Duivels

Romeo Vermant is heel duidelijk over niet-selectie voor de Rode Duivels

14:00
Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

Vanhaezebrouck onder de indruk van verrassende Rode Duivel: "Beste met wie ik ooit werkte"

07:30
3
Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

11:46
Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten"

12:00
8
Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

20:40
Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

11:20
13
Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

Er staat nog meer op het spel voor de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië en Wales

22:30
Groot internationaal succes is ook meteen extra pech voor Anderlecht en Charleroi

Groot internationaal succes is ook meteen extra pech voor Anderlecht en Charleroi

11:00
1
Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

Marouane Fellaini: "Marc Wilmots zei me dat"

08:30
'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd'

'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd'

10:30
4
Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

19:00
Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

09:31
11
Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

Opsteker voor Cercle Brugge ondanks nederlaag, Lierse houdt schietoefeningen tegen Fortuna Sittard

09:01
Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

08:40
2
Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

08:00
11
Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

Marouane Fellaini eerlijk over geld dat hij in Standard en Francs Borains stak én aanbod van Club Brugge

07:40
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

09/10
Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop"

07:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 2-1 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 4-0 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 2-2 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 10-0 San Marino San Marino
Schotland Schotland 3-1 Griekenland Griekenland
Malta Malta 0-4 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-6 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 4-0 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 20:45 Zwitserland Zwitserland
België België 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 20:45 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 20:45 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes) FCBalto FCBalto over Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?" FCBalto FCBalto over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften JaKu JaKu over Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk JaKu JaKu over Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat RememberLierse RememberLierse over Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge Deinge Deinge over Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt E. Stoefs E. Stoefs over 'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast' Bemmer Bemmer over 'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved