Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

Lucas Stassin kon scoren in de 0-7 overwinning van de Jonge Duivels tegen Wales. Toch had hij liever op het veld gestaan bij de A-ploeg.

De Jonge Duivels wonnen vrijdag een EK-kwalificatieduel met 0-7 van Wales. Lucas Stassin stond één keer aan het kanon en droeg zo ook zijn steentje bij.

In een interview met Het Nieuwsblad, voor de wedstrijd tegen Wales, liet hij zich uit over zijn niet-selectie voor de A-ploeg. "Bij elke selectie hoop ik erbij te zijn, maar het is uiteindelijk de coach die beslist", zegt hij.

Lucas Stassin wil naar het WK met de Rode Duivels

De spits kan begrip opbrengen voor de keuzes van de bondscoach, net als Romeo Vermant. "Ik snap ook waarom hij andere keuzes gemaakt heeft, maar het is aan mij om hem te overtuigen op het veld en hopelijk ben ik er dan de volgende keer wel bij. Ik zal er alleszins voor blijven werken."

Het WK komt er binnenkort ook aan, en dat is iets waar alle Belgische topspelers aan denken, ook Stassin. "Natuurlijk zit het in mijn hoofd. Als ik opnieuw een seizoen kan draaien waarin ik veel goals maak, hoop ik het de coach alleszins heel moeilijk te maken om te kiezen."

"Er komt deze winter ook nog een transferperiode aan, dus het valt nog af te wachten wat die zal brengen. Ik probeer het alvast wedstrijd per wedstrijd te bekijken", besluit de spits.