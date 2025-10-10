Romeo Vermant is heel duidelijk over niet-selectie voor de Rode Duivels

Romeo Vermant reageerde met veel begrip op zijn niet-selectie voor de Rode Duivels. De jonge spits van Club Brugge had stiekem gehoopt erbij te zijn, maar begrijpt de keuzes van bondscoach Rudi Garcia volledig.

Rudi Garcia koos in zijn selectie voor de interlandperiode van oktober voor Michy Batshuayi, in afwezigheid van Romelu Lukaku. Loïs Openda is er uiteraard nog bij, maar hij stelde de voorbije interlands teleur.

Heel wat analisten hadden Romeo Vermant liever bij de nationale ploeg gezien, al werd hij uiteindelijk naar de Jonge Duivels gestuurd. Bij Het Nieuwsblad reageerde hij op zijn niet-selectie voor de hoofdmacht.

Romeo Vermant heeft veel begrip voor de keuzes van Garcia

"Natuurlijk had ik liever hiernaast gezeten", opent hij, verwijzend naar het trainingsveld van de A-ploeg. "Als jonge gast mag en moet je die ambitie hebben, maar uiteraard kan ik begrip opbrengen voor de keuze van de bondscoach."

"Ik gaf mezelf vijf procent kans om erbij te zijn", gaat de spits van Club Brugge verder. "Ook omdat het de laatste weken toch wat was beginnen leven."

"Als speler zie je de dingen in de pers natuurlijk ook verschijnen. Zeggen dat ik erop gerekend had, is overdreven, maar het zat wel in mijn achterhoofd", besluit Vermant, die veel begrip heeft voor de keuzes van de bondscoach.