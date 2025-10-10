Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

De Rode Duivels starten vrijdag hun belangrijke interlandbreak met een duel tegen Noord-Macedonië in Gent. Bondscoach Rudi Garcia zal het doen zonder Charles De Ketelaere, Senne Lammens en Koni De Winter.

Vrijdagavond nemen de Rode Duivels het op tegen Noord-Macedonië in de Planet Group Arena te Gent. De eerste interland van het belangrijke tweeluik.

Bondscoach Rudi Garcia gaf donderdag op zijn persconferentie aan dat het goed gaat met Amadou Onana, die geblesseerd was. Over Charles De Ketelaere was hij wat voorzichtiger.

Geen De Ketelaere, Lammens en De Winter

Maar de beslissing is nu definitief gevallen: De Ketelaere zal niet spelen tegen Noord-Macedonië. Garcia wil geen risico's nemen met zijn aanvaller.

De bondscoach had in totaal 26 spelers geselecteerd, al mogen er slechts 23 op het wedstrijdblad staan. Daardoor vallen er nog twee spelers buiten de groep op vrijdag.





Senne Lammens en Koni De Winter zullen de wedstrijd tegen Noord-Macedonië vanuit de tribunes moeten volgen.