🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

De Kaapverdische Eilanden (of Kaapverdië zo u wil) kunnen deze week geschiedenis schrijven. Winnen tegen Libië of Eswatini en ze mogen voor het eerst in hun geschiedenis naar het WK. De match in Libië verliep echter op z'n zachtst gezegd ... bijzonder.

In Tripoli speelden Libië en Kaapverdië een bijzondere wedstrijd tegen elkaar. De thuisploeg kon met een overwinning in de buurt blijven van Kameroen, de topfavoriet in de groep. De bezoekers konden zich zelfs plaatsen voor het WK als ze zouden winnen in Libië.

Wat er in de wedstrijd allemaal gebeurde, tart echter bijna alle grenzen af. Al in de eerste minuut kwam Libië op voorsprong na een mooie actie over verschillende stationnetjes. Vervolgens was het Pico die ... de eigen winkelhaak wist te vinden voor een prachtige owngoal.

Arcanjo maakte er op het halfuur 1-1 van, daarna zorgde El Maremi voor de 2-1 na afschuwelijk mistasten bij de verdediging van Kaapverdië. En het beste moest na de rust nog komen.

Libia le ha enchufado este chicharro a Cabo Verde.



El fútbol africano nunca defrauda.pic.twitter.com/Q3jApfscyc — Offsider (@Offsider_ES) October 8, 2025

De 3-1 van El Maremi was een vrije trap van zo'n dertig meter waarmee je de Puskas Award-shortlist kan halen. Waarop de doelman van Libië ging blunderen om zo Kaapverdië opnieuw in de match te brengen.

En bij 3-3 ging het in de blessuretijd plots snel. Kaapverdië leek op weg naar geschiedenis en de 3-4, maar de lijnrechter en scheidsrechter Mahmood Ali Mahmood uit Soedan floot onterecht af voor buitenspel. Je moet de beelden zien om het te geloven. Kaapverdië krijgt op 13 oktober een nieuwe kans tegen Eswatini.