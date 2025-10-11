Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

De Belgische beloften hebben zich snel herpakt na de valse start tegen Wit-Rusland. Met een indrukwekkende 0-7 overwinning tegen Wales nemen ze de leiding in hun EK-kwalificatiegroep voor 2027. Bondscoach Gil Swerts noemde de zege een veelbelovend begin.

Swerts wees op het snelle openingsdoelpunt na vier minuten. “Als je nu na 4 minuten al op voorsprong komt, geeft dat een ander gevoel", zei hij bij Sporza.. Het vroege doelpunt gaf het team duidelijk vertrouwen en zette de toon voor de rest van de wedstrijd.

De Belgische U21 sloeg maar liefst zeven keer toe tegen Wales. “Twee jaar geleden zaten veel jongens nog in het begin van een cyclus. Als je ziet hoeveel ervaring ze intussen hebben opgedaan…” merkte Swerts op, verwijzend naar de groei van de spelers.

Lucas Stassin en Romeo Vermant maakten het verschil met respectievelijk twee en één doelpunt. Swerts complimenteerde echter ook vooral Diego Moreira: “Ook de manier waarop werd gescoord. De inbreng van Diego Moreira was bijvoorbeeld enorm. Hij doet het al een hele week fantastisch.”

Swerts benadrukt dat ook invallers steentje bijdroegen

De bondscoach prees niet alleen de spitsen, maar de hele ploeg. “Bij een 4-0-voorsprong sloop er ook geen nonchalance in de ploeg. Ze hebben niets weggegeven en pakken zo een clean sheet", aldus Swerts. Hij benadrukte ook het belang van de wisselspelers: “Dit geeft zeker een boost. Voor alles en iedereen, want ook de wisselspelers hebben hun steentje bijgedragen.”

Tot slot wees Swerts op de spelhervattingen als succesfactor. “Drie keer kwamen de stilstaande fases goed, drie keer vloeit er een doelpunt uit.” Hij kijkt al vooruit naar Denemarken: “Dinsdag willen we bevestigen, al is het moeilijk om verder te kijken, omdat er vaak veel verschuift bij de U21. Maar dit geeft veel vertrouwen aan de groep.”