"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

Voormalig profvoetballer Marc Degryse blikte in een interview met Het Laatste Nieuws terug op een aspect van zijn verschijning dat hem in zijn huidige rol als televisiegezicht bezighoudt. Daarbij gaf hij aan dat hij, indien mogelijk, één fysieke eigenschap zou aanpassen.

Degryse stelt dat zijn lengte tijdens zijn actieve carrière geen belemmering vormde. “Ik ben 1m72. Als voetballer is dat oké”, aldus Degryse aan de krant. Hij verwijst naar andere spelers met vergelijkbare gestalte. “Eden Hazard is 1m73, Messi 1m69. Doku, Mertens, Xavi…”

10 centimeter

Volgens hem biedt een kleinere lengte voordelen op het veld, zoals wendbaarheid en snelle acceleratie. In de context van televisie ligt dat volgens Degryse anders. Hij merkt op dat hij visueel minder opvalt naast grotere collega’s.

“Als ik naast Maarten Breckx sta, of naast Frank Boeckx, of naast een Hans Vanaken - dan val ik toch klein uit, vind ik.” Hij geeft aan dat hij na zijn carrière graag tien centimeter groter was geweest.

Opmerkingen uit de privésfeer

Degryse illustreert zijn punt met een anekdote uit de familiale sfeer. Tijdens het overzetten van oude bestanden op een defecte computer stootte zijn zoon Darren op een opname van vijftien jaar geleden. “Hij was acht jaar, of zo”, aldus Degryse. Op de video was een uitspraak van zijn grootmoeder te horen: “Het is een opname van zijn oma die zegt: 'Goh, in de studio naast Tom Coninx leek jouw papa net een kabouter.'”

“Ik heb er haar daarna lachend op aangesproken: 'Merci, hé.'”. De opmerking illustreert volgens hem hoe zijn gestalte ook buiten het professionele circuit onderwerp van gesprek is. Op de vraag of hij een complex heeft over zijn lengte, antwoordt Degryse met een duidelijke “Neen, maar ik krijg wel opmerkingen.”