Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Mika Godts, de 20-jarige flankaanvaller van Ajax, is door Lionel Messi geselecteerd als een van de spelers van de toekomst. Het initiatief, gelinkt aan schoenenproducent Adidas, noemt dit gezelschap "Future of the Game".

De selectie bevat tien jonge talenten wereldwijd, met naast Godts onder andere Nico Paz van Como, Rodrigo Mora van FC Porto en het Liverpool-talent Rio Ngumoha. Ook enkele vrouwenvoetballers staan op de lijst, zoals Clara Serrajordi van Barcelona en Lily Yohannes van Olympique Lyon.

In een promotievideo van Adidas is te zien hoe Messi kaarten schudt en de tien spelers op tafel legt. Godts prijkt daar prominent tussen, wat toch wel opvallend te noemen is.

Marketingstunt?

Voor Godts zelf is het een bijzondere stimulans. Hij staat nog aan het begin van zijn carrière bij Ajax, maar het feit dat Messi hem noemt, zet hem meteen in de schijnwerpers op internationaal niveau.

De samenwerking tussen Messi en Adidas werpt hier duidelijk zijn marketinglicht op: alle geselecteerde spelers, waaronder Godts, hebben een contract bij het merk.





De volledige lijst van “Future of the Game” laat zien dat Messi een mix van gevestigde Europese talenten en opkomende sterren wereldwijd waardeert.

“Future of the Game”: Mika Godts (Ajax), Nico Paz (Como), Rodrigo Mora (FC Porto), Kendry Paez (Strasbourg), Andrey Santos (Chelsea), Lily Yohannes (Olympique Lyon vrouwen), Brajan Gruda (Brighton), Rio Ngumoha (Liverpool), Clara Serrajordi (Barcelona vrouwen), Kader Meïté (Rennes).