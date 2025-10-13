Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

België reist naar Cardiff voor een cruciale wedstrijd tegen Wales. De aanvallende keuzes van Rudi Garcia zullen het middelpunt van alle aandacht zijn. Philippe Albert heeft alvast een zeer duidelijke mening.

Er is geen ruimte meer voor fouten bij België. In Cardiff moeten de Rode Duivels toeslaan om in de race te blijven voor de eerste plaats in de groep. Via de play-offs doorgaan zou door de supporters heel slecht worden ontvangen.

Geen Openda tegen Wales?

Tegen Noord-Macedonië was er veel kritiek op de keuze van Rudi Garcia om Leandro Trossard als valse nummer 9 op te stellen, voordat Loïs Openda opnieuw werd ingebracht. Michy Batshuayi bleef de hele wedstrijd op de bank.

Voor Philippe Albert, voormalig Rode Duivel en nu consultant bij de RTBF, is het duidelijk. "Dit is een enorm belangrijke wedstrijd. Er blijven daarna nog maar twee wedstrijden over en ik zie ons niet zomaar punten verliezen tegen Kazachstan of Liechtenstein. We moeten op de best mogelijke manier beginnen aan deze ontmoeting in Cardiff. We riskeren een gesloten wedstrijd te zien. Het zal meer open zijn dan vrijdag omdat Wales thuis speelt."

Charles De Ketelaere moet starten volgens Albert

De voormalige verdediger analyseert de speelstijl van Wales. "Ik zie de bondscoach Craig Bellamy niet aan zijn spelers vragen om vanaf de eerste seconde heel hoog te pressen en gepakt te worden in de omschakeling door spelers als Hans Vanaken, Kevin De Bruyne of Jérémy Doku. Ik denk niet dat ze ons ruimte zullen geven. Ik heb vertrouwen, vooral omdat we volgens de woorden van Rudi Garcia met een echte '9' gaan spelen."





Albert hoopt een andere naam op het wedstrijdformulier te zien. "Dat is de kunst van de misleiding, want beschouwt hij Charles De Ketelaere als een echte 9? Hij heeft twee 9's op de bank: Openda en Batshuayi. Voor mij is Charles De Ketelaere een nummer 9, hij heeft alle benodigde kwaliteiten. Ik hoop dat hij begint," vertelde hij op de RTBF.