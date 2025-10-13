Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

Rode Duivels-icoon Philippe Albert geeft aan wie voor hem moet starten in de spits

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België reist naar Cardiff voor een cruciale wedstrijd tegen Wales. De aanvallende keuzes van Rudi Garcia zullen het middelpunt van alle aandacht zijn. Philippe Albert heeft alvast een zeer duidelijke mening.

Er is geen ruimte meer voor fouten bij België. In Cardiff moeten de Rode Duivels toeslaan om in de race te blijven voor de eerste plaats in de groep. Via de play-offs doorgaan zou door de supporters heel slecht worden ontvangen.

Geen Openda tegen Wales?

Tegen Noord-Macedonië was er veel kritiek op de keuze van Rudi Garcia om Leandro Trossard als valse nummer 9 op te stellen, voordat Loïs Openda opnieuw werd ingebracht. Michy Batshuayi bleef de hele wedstrijd op de bank.

Voor Philippe Albert, voormalig Rode Duivel en nu consultant bij de RTBF, is het duidelijk. "Dit is een enorm belangrijke wedstrijd. Er blijven daarna nog maar twee wedstrijden over en ik zie ons niet zomaar punten verliezen tegen Kazachstan of Liechtenstein. We moeten op de best mogelijke manier beginnen aan deze ontmoeting in Cardiff. We riskeren een gesloten wedstrijd te zien. Het zal meer open zijn dan vrijdag omdat Wales thuis speelt."

Charles De Ketelaere moet starten volgens Albert

De voormalige verdediger analyseert de speelstijl van Wales. "Ik zie de bondscoach Craig Bellamy niet aan zijn spelers vragen om vanaf de eerste seconde heel hoog te pressen en gepakt te worden in de omschakeling door spelers als Hans Vanaken, Kevin De Bruyne of Jérémy Doku. Ik denk niet dat ze ons ruimte zullen geven. Ik heb vertrouwen, vooral omdat we volgens de woorden van Rudi Garcia met een echte '9' gaan spelen."

Albert hoopt een andere naam op het wedstrijdformulier te zien. "Dat is de kunst van de misleiding, want beschouwt hij Charles De Ketelaere als een echte 9? Hij heeft twee 9's op de bank: Openda en Batshuayi. Voor mij is Charles De Ketelaere een nummer 9, hij heeft alle benodigde kwaliteiten. Ik hoop dat hij begint," vertelde hij op de RTBF.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Wales
Philippe Albert

Meer nieuws

🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan" De derde helft

🎥 FC De Kampioenen als inspiratiebron voor Rode Duivels: "Abominabel, vooral achteraan"

15:00
1
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
1
Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

Opgelet: 'Italiaanse topclub wil komen shoppen bij het Bayern van Kompany'

17:20
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

11:40
1
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

17:00
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
17
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

12:00
1
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
7
Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie'

16:30
1
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord

16:15
1
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

16:00
"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

14:40
9
Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

14:20
3
Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

08:20
Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

14:00
1
Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

13:45
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
8
Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

13:30
4
🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

12:41
33
Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
3
"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

19:00
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

11:20
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
8
Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

12/10
Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

12/10
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
4
"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

20:00
7

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 20:45 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 20:45 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 20:45 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 20:45 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 20:45 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 20:45 België België
Estland Estland 14/10 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 14/10 Armenië Armenië
Andorra Andorra 14/10 Servië Servië
Letland Letland 14/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 14/10 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 14/10 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 14/10 Georgië Georgië
Italië Italië 14/10 Israël Israël

Nieuwste reacties

Jeroentanesy Jeroentanesy over Wales - België: - FCB vo altijd FCB vo altijd over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" H.J. H.J. over Einde carrière Radja Nainggolan in zicht? De speler geeft een duidelijk antwoord RememberLierse RememberLierse over "Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales rinus michels rinus michels over Drama voor Hayen: 'Zomeraanwinst Club Brugge komt dit jaar niet meer in actie' Admiraal F Admiraal F over 🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League Swakke25 Swakke25 over "Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden FC BRUGES FC BRUGES over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club TatstOn TatstOn over "Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved