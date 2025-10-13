Toekomstige Rode Duivel? Jonge aanvaller scoort na titel in USA meteen bij debuut in Zweden

Leon Smars, een jong Belgisch talent geboren in 2009, scoorde afgelopen weekend zijn eerste doelpunt tijdens zijn eerste wedstrijd in Zweden in de kleuren van Hammarby.

Leon Smars is een Belgische speler die zowel op de linker- als rechtervleugel uit de voeten kan. Deze zomer heeft hij Chicago Fire verlaten om naar Europa te trekken voor een avontuur bij Hammarby in Zweden.

Met het U16-team speelde hij afgelopen weekend zijn allereerste wedstrijd. Zijn team nam het thuis op tegen AIK Fotboll. Op papier geen makkelijke wedstrijd, maar zijn team kwam er goed uit.

Leon Smars scoort meteen bij debuut voor Hammarby

De eindscore was 3-1 in het voordeel van het team van Leon Smars. En kers op de taart voor de Belgische sensatie: hij scoorde zijn eerste doelpunt.

🌎🇧🇪Je vous présente Leon Smars (2009). Un jeune belge évoluant avec l’académie des Chicago Fire (MLS🇺🇸). Leon est un jeune ailier pouvant évoluer à gauche comme à droite.



📹 Voici une première vidéo vous permettant de découvrir un peu son profil: pic.twitter.com/PUpRPNxMAc — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) February 25, 2024

Een beter debuut is moeilijk voor te stellen! Deze wedstrijd zou hem vertrouwen moeten geven voor de rest van het seizoen.

De andere doelpunten voor Hammarby werden gescoord door Hugo Hoffsten en Felix Gertell Bjernval. Deze overwinning zorgt ervoor dat het jeugdteam zich kwalificeert voor de halve finales van de Zweedse Beker. Leon Smars heeft ook een Canadees paspoort en staat te boek als een groot talent.